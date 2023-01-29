Додайте всього один інгредієнт: як позбутись неприємного запаху при смаженні капусти

При смаженні капуста виділяє характерний запах, який деякі люди вважають дуже неприємним. Але далеко не всі кухарі та господині знають, що його можна легко нейтралізувати за допомогою лише одного додаткового продукту, який до того ж зробить страву ще кориснішою.

Якщо ввести до складу рецепту молоко, то смакові якості смаженої капусти стануть тільки краще, пише pixelinform. Окрім смаку, зовнішнього вигляду та особистих асоціацій, аромат страви – це одна з 4-х основних складових, які формують враження людини від їжі.

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Що додати до капусти в процесі смаження, щоб прибрати характерний запах

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Цей не найприємніший запах з’являється при термічній обробці капусти, а звичайне молоко чудово поєднується з овочем та усуває непотрібний аромат, що робить страву ніжнішою та смачнішою.

На пів кілограма капусти додайте трохи більше половини склянки молока середньої жирності. Після того, як додасте молоко, накрийте пательню кришкою.

Завдяки цьому трюку можна не лише покращити смак капусти, але й зберегти її якості, а після приготування овоч залишиться хрустким. Також ця порада підійде, якщо ви готуєте начинку для випікання.

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