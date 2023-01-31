'Дістають ворога за десятки кілометрів': бійці ЗСУ показали, як нищать окупантів за допомогою польських САУ Краб

Українські військові оцінили роботу польських самохідних гаубиць калібру 155 мм AHS Krab. Хлопці, які керують "Крабами", кажуть, що "машина хороша".

Бійці з 26 артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича показали відео своєї роботи на "Крабах". Вони зазначають, що ці САУ дістають ворога за десятки кілометрів з такою точністю, що можуть потрапити в коробочку з-під сірників.

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Один з військовослужбовців ЗСУ Максим повідомив: "На "Крабах" працюємо доволі часто, багато стріляємо, ганяємо ворогів, б'ємо. 4 місяці ми тут. Роботи багато вночі і вдень, 24 на 7, все заради перемоги".

Відео дня

Він розповів, що йому подобається працювати з польською САУ. "Машина хороша, в обслуговуванні також. Точність дуже висока. Зручно, є місце для екіпажу, переночувати… Ми тут і живемо, можна сказати". Він каже, що росіяни полюють на екіпажі "Крабів". Але "ми краще за них працюємо", – додав він.

Ще один член екіпажа "Крабу" Євген розповів, що ця САУ дозволяє вразити ціль швидше: "Зручність у роботі, немає гільз, зручніше працювати по піхоті та техніці ворога".

"Сподіваємося, що вони (росіяни. – Ред.) вже драпають від нас", – пожартував боєць ЗСУ та додав: "Працюємо постійно, бо хочемо пошвидше ворога вигнати зі своєї землі".

Військовослужбовець Сергій, який теж обслуговує "Краб", каже, що раніше працював з самохідною гаубицею 2Х19. За його совами, "Краб набагато зручніший, більш маневрений та швидший".

Довідково: AHS Krab – це САУ, які були надані Україні Польщею. Їх виробляє компанія Huta Stalowa Wola.

Самохідна установка має гусеничне шасі, обладнана гарматою калібру 155 мм.

Максимальна дальність стрільби "Краба" основними боєприпасами становить 40 км. Гармата робить по 6 пострілів на хвилину.

Krab також має дуже високу рухливість та може змінювати позицію вже через 30 секунд після пострілу. До того ж шасі К9 відрізняється високою надійністю, а гідропневматична підвіска шасі забезпечує украй плавний хід.

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Нагадаємо, що наприкінці травня Польща вже передала Україні 18 сучасних самохідних 155 мм гаубиць Krab. Про їхню готовність до виконання завдань повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Зазначимо, що наразі Польща поставила Україні понад 240 танків, майже 100 одиниць бронетехніки та зброї, а також рушниці, боєприпаси, ракети. За словами президента Польщі Анджея Дуди, загальна сума військової допомоги – 2 млрд дол.

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