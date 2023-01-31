'Достают врага за десятки километров': бойцы ВСУ показали, как уничтожают оккупантов с помощью польских САУ Краб

Украинские военные оценили работу польских самоходных гаубиц калибра 155 мм AHS Krab. Ребята, управляющие "Крабами", говорят, что "машина хорошая".

Бойцы из 26 артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича показали видео своей работы на "Крабах". Они отмечают, что эти САУ достают врага за десятки километров с такой точностью, что могут попасть в коробочку из-под спичек.

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Один из военнослужащих ВСУ Максим сообщил: "На "Крабах" работаем довольно часто, много стреляем, гоняем врагов, бьем. 4 месяца мы здесь. Работы много ночью и днем, 24 на 7, все ради победы".

Видео дня

Он рассказал, что ему нравится работать с польским САУ. "Машина хорошая, в обслуживании тоже. Точность очень высока. Удобно, есть место для экипажа, переночевать… Мы здесь и живем, можно сказать". Он говорит, что россияне охотятся на экипаже "Крабов". Но "мы лучше их работаем", – добавил он.

Еще один член экипажа "Краба" Евгений рассказал, что эта САУ позволяет поразить цель быстрее: "Удобство в работе, нет гильз, удобнее работать по пехоте и технике врага".

"Надеемся, что они (россияне. – Ред.) уже царапают от нас", – пошутил боец ВСУ и добавил: "Работаем постоянно, потому что хотим поскорее врага выгнать из своей земли".

Военнослужащий Сергей, тоже обслуживающий "Краб", говорит, что раньше работал с самоходной гаубицей 2Х19. По его совам, "Краб гораздо удобнее, маневреннее и быстрее".

Справка: AHS Krab – это САУ, предоставленные Украине Польшей. Их производит компания Huta Stalowa Wola.

Самоходная установка имеет гусеничное шасси, оборудованное пушкой калибра 155 мм.

Максимальная дальность стрельбы "Краба" основными боеприпасами составляет 40 км. Пушка производит по 6 выстрелов в минуту.

Krab также имеет очень высокую подвижность и может изменять позицию уже через 30 секунд после выстрела. К тому же шасси К9 отличается высокой надежностью, а гидропневматическая подвеска шасси обеспечивает очень плавный ход.

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Напомним, что в конце мая Польша уже передала Украине 18 современных самоходных 155 мм гаубиц Krab. Об их готовности к выполнению задач сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Отметим, что в настоящее время Польша поставила Украине более 240 танков, около 100 единиц бронетехники и оружия, а также ружья, боеприпасы, ракеты. По словам президента Польши Анджея Дуды, общая сумма военной помощи – 2 млрд. дол.

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