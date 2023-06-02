Давньогрецьку золоту монету, вивезену з Криму радянською владою, продали за рекордну суму (фото)

Золотий статер із Пантікапею з обличчям сатира, створений приблизно 340–325 рр. до н. е., продали за понад 4,8 мільйона фунтів стерлінгів, встановивши рекорд найдорожчої старовинної монети, проданої на аукціоні.

Як повідомляє The Art Newspaper, монета зі Стародавньої Греції була продана на аукціоні Numismatica Ars Classica в Цюріху минулого тижня за 5,39 млн швейцарських франків разом із комісіями.

На монеті з одного боку зображено голову Сатира, а з іншого — грифона, який тримає в роті спис. Його цінність продавець пояснив особливістю дизайну, а також його рідкістю – вважалося, що це одна з трьох існуючих у своєму роді і єдина, яка не знаходиться в музейній колекції.

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Вважається, що монету виготовили в IV столітті до нашої ери в давньогрецькому місті Пантікапей, неподалік від сучасної Керчі на східному узбережжі Криму. Пантікапей був частиною Боспорського царства.

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Якось радянська влада вивезла цю монету з Криму до музею Ермітаж у Санкт-Петербурзі. У його колекції вона була до початку 30-х років, після чого музей розпродав багато своїх експонатів, щоб зібрати гроші для радянського уряду.

Як стверджує видання, таким чином монета з Пантікапея стала найдорожчою античною монетою.

Видання зазначає, що найдорожчою монетою, коли-небудь проданою на аукціоні, є подвійний орел 1933 року вартістю 20 доларів із золота, який продали за 18,9 мільйона доларів на Sotheby's у 2021 році.

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