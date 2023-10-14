Стародавні види людини заселили африканське нагір'я 2 мільйони років тому – науковці

Повторний аналіз стародавньої скам’янілості пролив нове світло на адаптивну поведінку стародавніх людей в Африці. Скам'янілість щелепи немовляти знайдена в Ефіопському нагір'ї датується віком 2 мільйонами років.

Археологи не були впевнені, до якого виду гомінідів належить ця щелепа, оскільки вважалося можливим принаймні чотири ранніх види людини. Про це повідомляє журнал Science.

Дослідницька група визначила нижню щелепу як одну з найдавніших скам’янілостей Homo erectus – раннього гомініда, який вийшов з Африки.

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Дослідники стверджують, що зміни клімату могли змусити стародавніх гомінідів мігрувати в нові місця, і що H. erectus, можливо, був краще пристосований для виживання на великих висотах, таких як ті, де була виявлена ​​дитяча щелепа.

"Аридифікація Африки, яка почалася після 2,8 [мільйона років тому], могла вивести групи гомінідів за межі середовища проживання", – пишуть вони.

Раніше в Іспанії в печері кажанів знайшли взуття віком 6200 років та корзини, яким 9500 років.

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