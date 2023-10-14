Древние виды человека заселили африканское нагорье 2 миллиона лет назад – ученые

Повторный анализ древнейшего окаменения пролил новый свет на адаптивное поведение древних людей в Африке. Окаменелость челюсти младенца найдена в Эфиопском нагорье датируется 2 миллионами лет.

Археологи не были уверены, к какому виду гоминид принадлежит эта челюсть, поскольку считалось возможным по крайней мере четыре ранних вида человека. Об этом сообщает журнал Science.

Исследовательская группа определила нижнюю челюсть как одну из древнейших окаменелостей Homo erectus – раннего вышедшего из Африки гоминида.

Читайте также: В Китае нашли останки странного существа, возраст которого 535 миллионов лет (фото)

Исследователи утверждают, что изменения климата могли заставить древних гоминид мигрировать в новые места, и что H. erectus, возможно, был лучше приспособлен для выживания на больших высотах, таких как те, где была обнаружена детская челюсть.

"Аридификация Африки, которая началась после 2,8 миллиона лет назад], могла вывести группы гоминидов за пределы среды обитания", – пишут они.

Ранее в Испании в пещере летучих мышей нашли обувь в возрасте 6200 лет и корзины, которым 9500 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!