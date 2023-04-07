Диміло на все поле: десантники знищили два російських танки та одну БМП (відео)

Українські військові продовжують нищити ворожу техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ЗСУ ліквідували три бойові машини окупантів.

Йдеться про танки Т-90 "Прорив" і Т-72 та бойову машину піхоти росіян. Про це повідомив Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

"Пошкоджені та знищені російські танки Т-90, Т-72 та БМП 25-ю ОДШБр", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, військову техніку, яка палає та димиться. Чорний дим розійшовся по всьому полю.

Відео дня

Ймовірно, окупанти заїхали досить близько до позицій українських військових та були швидко знищені. Відео, схоже, було зняте безпосередньо з окопу після бою.

Також днями українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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