Не кожен знає, що ожиріння – це небезпечне захворювання, яке є однією із найпоширеніших причин смерті у світі. Щоб зрозуміти масштабність проблеми, проведемо аналогію із голодом. За останніми даними World Food Programme, від голоду щорічно гине близько 9 млн. людей на планеті. А від серцево-судинних захворювань та діабету, спровокованих ожирінням, - близько 17 млн. осіб. Ці цифри більш ніж промовисті: ожиріння – це глобальна епідемія, яку має усвідомити кожен.

Глобалізація, малорухливий спосіб життя, доступність великої кількості жирної, переробленої їжі – експерти ВООЗ вважають, що саме ці фактори провокують ожиріння.

Які показники говорять про захворювання?

Як зупинитися, взяти себе в руки та почати худнути?

Та чому варто заручитися підтримкою лікаря й близьких?

За якими параметрами діагностують ожиріння?

Люди із зайвою вагою рідко звертаються до лікаря, намагаючись самостійно скинути вагу. Однак найчастіше такі спроби закінчуються зривами та ще більшим збільшенням ваги. Для комплексної боротьби з ожирінням експерти рекомендують звертатися до лікаря, оскільки ожиріння – це захворювання, яке вимагає лікування та зміни способу життя. Щоб діагностувати ожиріння, лікар може провести медичний огляд та порекомендувати деякі аналізи. Він також має враховувати такі дані про пацієнта:

Загальні показники здоров'я й спосіб життя. Лікар може поцікавитися історією ваги пацієнта, спробами схуднути, рівнем активності та наявністю фізичних вправ. Ви також можете поговорити про свій режим харчування та контроль апетиту. Лікар також може запитати про наявність захворювань, які ви мали, а також про ліки, які ви приймаєте. Експерти також враховують рівень стресу та історію здоров'я всієї родини пацієнта, щоб дізнатися, чи є у вас схильність до певних захворювань.

Загальний медичний огляд, який включає вимірювання зросту та ваги; перевірка життєво важливих показників: частоти серцевих скорочень, артеріального тиску й температури; перевірка легенів та серця, огляд живота.

Розрахунок індексу маси тіла. ІМТ - це співвідношення зросту та ваги, яке легко визначити за простою формулою: вагу потрібно поділити на зріст у метрах у квадраті. Показник ІМТ 30 і вище вважається ожирінням, - впевнені експерти. Показники вище 30-ти ще більше збільшують ризики для здоров'я. Лікарі рекомендують перевіряти свій ІМТ 1-2 рази на рік.

Об’єм талії - один із найважливіших показників здоров'я, оскільки вісцеральний жир (накопичений навколо талії) збільшує ризик серцевих захворювань та діабету. Жінки з талією більше 89 см та чоловіки з талією більше 102 см можуть наражатися на більший ризик для здоров'я, ніж люди з меншими розмірами талії.

Наявність інших проблем зі здоров'ям. Зайва вага часто призводить до розвитку інших супутніх захворювань і станів. Високий тиск, високий рівень холестерину, недостатня активність щитовидної залози, проблеми із печінкою та діабет – одні з найпоширеніших проблем зі здоров'ям, з якими стикаються пацієнти з ожирінням.

Перші кроки: що робити?

Щоб уникнути зривів та худнути безпечно для здоров'я, експерти рекомендують помірну втрату ваги – від 5% до 10% від вашої загальної ваги. Наприклад, пацієнтам з вагою 91 кг потрібно скинути 5-9 кг, щоб стан здоров'я почав покращуватись. Дієтичні зміни – перше, на що потрібно звернути увагу людям із ожирінням. Адже головна причина зайвої ваги – це надлишок калорій. Більш здорове харчування з переважанням овочів, фруктів, корисних жирів та нежирних білків допоможе ефективно боротися із ожирінням.

Щоб процес схуднення був безперервним, важливо дотримуватись невеликого дефіциту калорій. Хоча спочатку ви можете швидко схуднути, однак стійка втрата ваги у довгостроковій перспективі вважається найбільш безпечним методом втрати ваги. На думку експертів, це найкращий спосіб назавжди знизити вагу.

Для лікування ожиріння лікарі рекомендують такі дієтичні зміни:

Дефіцит калорій. Людям із ожирінням важливо переглянути свої типові звички в їжі. Експерти рекомендують поспостерігати за собою та з'ясувати: скільки калорій ви зазвичай споживаєте та скільки калорій можна скоротити. Найкраще визначити щоденну кількість калорій із лікарем.

Для ефективного та поступового схуднення дієтологи рекомендують жінкам у середньому вживати від 1200 до 1500 калорій, а чоловікам від 1500 до 1800 калорій.

Відчуття ситості за меншої кількості їжі. Різноманітні десерти, цукерки, жири та оброблені харчові продукти містять багато калорій навіть із урахуванням невеликої порції. Навпаки, фрукти та овочі містять менше калорій, тому розміри порцій таких продуктів можуть бути більшими. Використовуючи великі порції продуктів з меншою кількістю калорій, ви можете зменшити напади голоду та споживати менше калорій.

Більш здорові переваги в їжі. Щоб зробити свій раціон кориснішим, їжте більше рослинної їжі:

фрукти, овочі та цільнозернові продукти;

приділіть особливу увагу нежирним джерелам білка – рибі, морепродуктам, нежирному м'ясу, бобовим;

обмежте сіль та цукор у раціоні;

вживайте якісні й корисні жири у невеликих кількостях - оливкову, горіхову, лляну олію тощо.

відмовтеся від солодких напоїв, трансжирів, солодкої випічки з кремом.

Замініть їжу низькокалорійним коктейлем чи протеїновим батончиком, або жменею горішків. Здорова заміна навіть одного прийому їжі кілька разів на тиждень корисними продуктами чи напоями допоможе ще більше схуднути.

Швидкої та легкої втрати ваги не існує, - впевнені експерти. Якщо ви орієнтовані на довгострокові результати, вам допоможе лише збалансоване харчування та дефіцит калорій.

Щоб схуднути та зберегти здорову вагу, необхідно виробити звички здорового харчування, які надалі потрібно підтримувати все життя.

Шукаємо рух, змінюємо поведінку: фізична активність

Для ефективного лікування ожиріння важливо підключити фізичну активність та спортивні навантаження. Для початку лікарі рекомендують приділяти тренуванням 150 хвилин на тиждень. Це допоможе зберегти форму та сприятиме подальшому схудненню. Згодом можна збільшувати кількість тренувань у міру поліпшення витривалості та фізичної форми.

Людям із надмірно зайвою вагою можна для початку займатися лише ходьбою та постійно шукати рух: чи то похід у магазин чи зустріч із друзями.

Чимало людей намагаються пройти 10 000 кроків щодня, проте таке навантаження не рекомендоване пацієнтам із ожирінням. Спочатку це може бути навантаження до 7 000 кроків на день, потім потроху його можна збільшувати.

Ще один фактор, який впливає на нашу вагу та самовідчуття, – це наша харчова поведінка. Експерти рекомендують проаналізувати, які фактори, стреси чи ситуації могли сприяти вашому ожирінню.

Можливо для цього буде потрібна допомога психолога чи психіатра, які можуть допомогти вирішити емоційні та поведінкові проблеми, пов'язані з їжею. Терапія може допомогти пацієнтам зрозуміти, чому вони переїдають, а також навчитися справлятися зі стресом та тривогою більш екологічними способами.

Які ліки для зниження ваги існують?

Препарати для зниження ваги ефективні лише в комплексі з дієтою, фізичними вправами та змінами харчової поведінки, а не замість них. Вони можуть викликати побічні ефекти та звикання, тому такі ліки не можна приймати тривалий час.

Управління з контролю за продуктами та ліками США FDA схвалив такі ліки для лікування ожиріння:

Бупропіон-налтрексон (Contrave);

Ліраглутид (Saxenda);

Орлістат (Аллі, Ксенікал);

Фентермін-топірамат (Qsymia);

Семаглутид (Ozempic, Rybelsus, Wegovy).

Ліки для зниження ваги можуть підходити не всім, їх ефективність може з часом слабшати. Щоб зберегти вагу після терапії, важливо підтримувати здорову збалансовану дієту та займатися спортом.

Ендоскопічні процедури, хірургія та інші методи схуднення

В особливо складних випадках ожиріння, коли дієти та спортивні навантаження малоефективні, лікарі вдаються до ендоскопічних процедур та хірургічних операцій. У першому випадку процедури проводяться без розрізів шкіри. Пацієнту під загальним наркозом вводять інструменти через рот і горлянку в шлунок:

Ендоскопічна рукавна гастропластика - це процедура, яка передбачає зменшення розмірів шлунка за допомогою спеціального апарату, що зшиває.

- це процедура, яка передбачає зменшення розмірів шлунка за допомогою спеціального апарату, що зшиває. Внутрішньошлунковий балон для схуднення наповнюється водою й поміщається у шлунок для зменшення простору. Пристрій залишають в організмі до 6 місяців, потім видаляють ендоскопом.

Ці процедури зменшують обсяг шлунка, у результаті пацієнт менше їсть та може обходитися невеликою кількістю їжі.

Хірургічні операції зі зниження ваги досить ефективні при ожирінні, однак небезпечні тим, що організм у недостатній кількості засвоює поживні речовини. До таких операцій належать:

бандажування шлунка;

шунтування шлунка;

шлунковий рукав.

Існують також такі більш делікатні методи боротьби із зайвими кілограмами, як:

Гідрогелі - їстівні рецептурні капсули на основі дрібних частинок, які вбирають воду. Вони збільшуються у розмірах у шлунку, забезпечуючи відчуттям ситості тривалий час. Капсули приймають перед їжею та виводяться через кишківник.

Блокада блукаючого нерва передбачає імплантацію пристрою під шкіру в ділянці шлунка, який посилає електричні імпульси через черевний блукаючий нерв, який повідомляє мозку про насичення.

Шлунковий аспірат - це спеціальна трубка, яку вводять через черевну порожнину у шлунок. Частина вмісту шлунка виводиться після кожного прийому їжі.

Щоб не вдаватися до таких радикальних методів, лікарі рекомендують якомога раніше розпочати лікування ожиріння. Постановка реалістичних цілей, корекція способу життя та харчування, а також психологічна підтримка можуть дати чудові результати. Експерти не рекомендують худнути надто швидко, відмовляючи собі в тому, що раніше приносило задоволення. Замість того, щоб намагатися кардинально змінити раціон, краще крок за кроком привносити у своє життя більш здорове харчування. Нові харчові звички, дотримання плану лікування та активний спосіб життя допоможуть природним шляхом відновити нормальну вагу. А щоб його утримати, важливо усвідомлено оцінити всі переваги здорової ваги, змінивши свій спосіб життя та мислення.