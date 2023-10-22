Не каждый знает, что ожирение - это опасное заболевание, которое является одной из самых распространенных причин смерти в мире. Чтобы понять масштабность проблемы, проведем аналогию с голодом. По последним данным World Food Programme, от голода ежегодно гибнет около 9 млн. людей на планете. А от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, спровоцированных ожирением, - около 17 млн. человек. Эти цифры более чем красноречивы: ожирение - это глобальная эпидемия, которую должен осознать каждый.

Глобализация, малоподвижный образ жизни, доступность большого количества жирной, переработанной пищи - эксперты ВОЗ считают, что именно эти факторы провоцируют ожирение.

Какие показатели говорят о заболевании?

Как остановиться, взять себя в руки и начать худеть?

И почему стоит заручиться поддержкой врача и близких?

По каким параметрам диагностируют ожирение?

Люди с лишним весом редко обращаются к врачу, пытаясь самостоятельно сбросить вес. Но чаще всего такие попытки заканчиваются срывами и еще большим прибавлением веса. Для комплексной борьбы с ожирением эксперты рекомендуют обращаться к врачу, поскольку ожирение - это заболевание, которое требует лечения и изменения образа жизни. Чтобы диагностировать ожирение, лечащий врач может провести медицинский осмотр и порекомендовать некоторые анализы. Он также должен учитывать такие данные о пациенте:

Общие показатели здоровья и образ жизни. Врач может поинтересоваться историей веса пациента, попытками похудеть, уровнем активности и наличием физических упражнений. Вы также можете поговорить о своем режиме питания и контроле аппетита. Врач также может спросить о наличии заболеваний, которые у вас были, а также о лекарствах, которые вы принимаете. Эксперты также учитывают уровень стресса и историю здоровья всей семьи пациента, чтобы узнать, есть ли у вас предрасположенность к определенным заболеваниям.

Общий медицинский осмотр, который включает измерение роста и веса; проверка жизненно важных показателей: частоты сердечных сокращений, артериального давления и температуры; проверка легких и сердца, осмотр живота.

Расчет индекса массы тела. ИМТ - это соотношение роста и веса, которое легко определить по простой формуле: вес нужно поделить на рост в метрах в квадрате. Показатель ИМТ 30 и выше считается ожирением, - уверены эксперты. Показатель выше 30 еще больше увеличивают риски для здоровья. Врачи рекомендуют проверять свой ИМТ 1-2 раза в год.

Окружность талии - один из самых важных показателей здоровья, поскольку висцеральный жир (накопленный вокруг талии) увеличивает риск сердечных заболеваний и диабета. Женщины с талией больше 89 см и мужчины с талией больше 102 см могут подвергаться большему риску для здоровья, чем люди с меньшими размерами талии.

Наличие других проблем со здоровьем. Лишний вес часто приводит к развитию других сопутствующих заболеваний и состояний. Высокое давление, высокий уровень холестерина, недостаточная активность щитовидной железы, проблемы с печенью и диабет - одни из самых распространенных проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются пациенты с ожирением.

Первые шаги: что предпринять?

Чтобы избежать срывов и худеть безопасно для здоровья, эксперты рекомендуют умеренную потерю веса - от 5% до 10% от вашего общего веса. Например, пациентам с весом 91 кг нужно сбросить 5-9 кг, чтобы состояние здоровье начало улучшаться. Диетические изменения - первое, на что нужно обратить внимание людям с ожирением. Ведь главная причина лишнего веса - это избыток калорий. Более здоровое питание с преобладанием овощей, фруктов, полезных жиров и нежирных белков являются ключом к преодолению ожирения.

Чтобы процесс похудения был беспрерывным, важно придерживаться небольшого дефицита калорий. Хотя поначалу вы можете быстро похудеть, устойчивая потеря веса в долгосрочной перспективе считается самым безопасным способом потери веса. По мнению экспертов, это лучший способ навсегда снизить вес.

Для лечения ожирения врачи рекомендуют такие диетические изменения:

Сокращение калорий. Людям с ожирением важно пересмотреть свои типичные привычки в еде и питье. Эксперты рекомендуют понаблюдать за собой и выяснить: сколько калорий вы обычно потребляете и сколько калорий можно сократить. Лучше всего определить количество калорий в день с лечащим врачом.

Для эффективного, но постепенного похудения диетологи рекомендуют женщинам в среднем употреблять от 1200 до 1500 калорий, а мужчинам 1500 до 1800 калорий.

Ощущение сытости при меньшем количестве еды. Различные десерты, конфеты, жиры и обработанные пищевые продукты содержат много калорий даже с учетом небольшой порции. Напротив, фрукты и овощи содержат меньше калорий, поэтому размеры порций таких продуктов могут быть большими. Употребляя большие порции продуктов с меньшим количеством калорий, вы можете уменьшить приступы голода и потреблять меньше калорий.

Более здоровые предпочтения в еде. Чтобы сделать свой рацион более полезным, ешьте больше растительной пищи:

фрукты, овощи и цельнозерновые продукты;

уделите особое внимание нежирным источникам белка - рыбе, морепродуктам, нежирному мясу, бобовым;

ограничьте соль и сахар в рационе;

употреблйте качественные и полезные жиры в небольших количествах - оливковое, ореховое, льняное и т.д.

откажитесь от сладких напитков, трансжиров, сладкой выпечки с кремом.

Замените прием пищи низкокалорийным коктейлем или протеиновым батончиком, или горстью орешков. Здоровая замена даже одного приема пищи несколько раз в неделю полезными продуктами или напитками поможет еще больше похудеть.

Быстрой и легкой потери веса не существует, - уверены эксперты. Если вы нацелены на долгосрочные результаты, вам поможет лишь сбалансированное питание и дефицит калорий.

Чтобы похудеть и сохранить здоровый вес, необходимо выработать привычки здорового питания, которые в дальнейшем нужно поддерживать всю жизнь.

Ищем движение, меняем поведение: физическая активность

Для эффективного лечения ожирения важно подключить физическую активность и спортивные нагрузки. Для начала врачи рекомендуют уделять тренировкам 150 минут в неделю. Это поможет сохранить форму и будет способствовать дальнейшему похудению. Со временем можно увеличивать количество тренировок по мере улучшения выносливости и физической формы.

Людям с чрезмерно лишним весом можно для начала заниматься только ходьбой и постоянно искать движение - будь то поход в магазин или встреча с друзьями.

Многие люди пытаются пройти 10 000 шагов ежедневно, но такая нагрузка не рекомендована пациентам с ожирением. Для начала это может быть нагрузка до 7 000 шагов в день, затем понемногу ее можно увеличивать.

Еще один фактор, который влияет на наш вес и самоощущение - это наше пищевое поведение. Эксперты рекомендуют проанализировать, какие факторы, стрессы или ситуации могли способствовать вашему ожирению.

Возможно для этого потребуется помощь психолога или психиатра, которые могут помочь решить эмоциональные и поведенческие проблемы, связанные с приемом пищи. Терапия может помочь пациентам понять, почему они переедают, а также научиться справляться со стрессом и тревогой более экологичными способами.

Какие есть лекарства для снижения веса?

Препараты для снижения веса эффективны лишь в комплексе с диетой, физическими упражнениями и изменениями пищевого поведения, а не вместо них. Они могут вызвать побочные эффекты и привыкание, поэтому такие лекарства нельзя принимать длительное время.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США FDA одобрил такие лекарства для лечения ожирения:

Бупропион-налтрексон (Contrave);

Лираглутид (Saxenda);

Орлистат (Alli, Xenical);

Фентермин-топирамат (Qsymia);

Семаглутид (Ozempic, Rybelsus, Wegovy).

Лекарства для снижения веса могут подходить не всем, а их эффективность может со временем ослабевать. Чтобы сохранить изменившийся вес после терапии, важно поддерживать здоровую сбалансированную диету и заниматься спортом.

Эндоскопические процедуры, хирургия и другие методы похудения

В особо сложных случаях ожирения, когда диеты и спортивные нагрузки малоэффективны, врачи прибегают к эндоскопическим процедурам и хирургическим операциям. В первом случае процедуры проводятся без разрезов кожи. Пациенту под общим наркозом вводят инструменты через рот и глотку в желудок:

Эндоскопическая рукавная гастропластика - это процедура, которая предусматривает уменьшение размеров желудка с помощью специального сшивающего аппарата.

- это процедура, которая предусматривает уменьшение размеров желудка с помощью специального сшивающего аппарата. Внутрижелудочный баллон для похудения наполняется водой и помещается в желудок для уменьшения пространства. Устройство оставляют в организме до 6 месяцев, затем удаляют с помощью эндоскопа.

Эти процедуры уменьшают объем желудка, в результате чего пациент меньше ест и может обходиться небольшим количеством еды.

Хирургические операции по снижению веса достаточно эффективны при ожирении, но чреваты тем, что организм в недостаточном количестве усваивает питательные вещества. К таким операциям относятся:

бандажирование желудка;

шунтирование желудка;

желудочный рукав.

Существуют также такие более щадящие методы борьбы с лишними килограммами, как:

Гидрогели - съедобные рецептурные капсулы, которые содержат мельчайшие частицы, впитывающие воду. Они увеличиваются в размерах в желудке, обеспечивая ощущением сытости продолжительное время. Капсулы принимают перед едой и выводятся через кишечник.

Блокада блуждающего нерва предполагает имплантацию устройства под кожу в области желудка, которое посылает электрические импульсы через брюшной блуждающий нерв, который сообщает мозгу о насыщении.

Желудочный аспират - это специальная трубка, которую вводят через брюшную полость в желудок. Часть содержимого желудка выводится после каждого приема пищи.

Чтобы не прибегать к таким радикальным методам, врачи рекомендуют как можно раньше начать лечение ожирения. Постановка реалистичных целей, коррекция образа жизни и питания, а также психологическая поддержка, могут дать отличные результаты. Эксперты не рекомендуют худеть слишком быстро, отказывая себе в том, что раньше приносило удовольствие. Вместо того, чтобы пытаться кардинально изменить рацион, лучше шаг за шагом привносить в свою жизнь более здоровое питание. Новые пищевые привычки, соблюдение плана лечения и активный образ жизни помогут естественным образом восстановить нормальный вес. А чтобы его удержать, важно осознанно оценить все преимущества здорового веса и поменять свой образ жизни и мышления.