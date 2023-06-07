Це може віщувати біду! Чого треба побоюватись різним знакам зодіаку: гороскоп

Астрологи стверджують, що зірки можуть "надсилати" попередження про небезпеку різним знакам зодіаку за допомогою особливих сигналів, але також є і певні заборони, яких слід дотримуватися. Дізнайтеся, на що потрібно звернути увагу вам!

Овен (21 березня – 19 квітня)

Овнам неприємності віщує розбите дзеркало, воно попереджає про майбутні проблеми у стосунках.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Якщо Тельцям потрапили на очі сходи, притулені до стіни, що утворюють трикутник, – бути неприємностям.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Для Близнюків найнещасливіше число– тринадцять, їм слід уникати зустрічей та важливих заходів у цю дату.

Рак (21 червня – 22 липня)

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Для Раків найгірший знак – чорна кішка, що перебігла дорогу: будуть негативні зміни у житті.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви є лідерами, здатними вести за собою інших. Для них дуже важливий гарний настрій і впевненість у собі, тому встати вранці з лівої ноги – погана прикмета, плани будуть зірвані.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Як і належить справжньому перфекціоністу, найгірше для Діви – це розсипана сіль. Вона віщує великі конфлікти.

Терези (23 вересня – 22 листопада)

Якщо Терезам перейшла дорогу черниця – бути поганим новинам. Також можливі серйозні проблеми із здоров'ям.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Для Скорпіонів "знаком", що попереджає про проблеми в особистому житті, може стати парасолька, відкрита в приміщенні.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільцям у жодному разі не можна зривати квіти з могил, інакше вони накличуть на себе потужне прокляття.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Козерогам потрібно уникати старих та зламаних речей, інакше вони притягнуть у своє життя фінансові проблеми.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Для Водолія найгірша прикмета – це зламаний годинник. Він може віщувати проблеми зі здоров'ям.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби повинні уникати паперових календарів. Вони символізують дні, що минають, і прощання з юністю, а також негативно позначаються на щоденних рішеннях.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.