Это может предвещать беду! Чего нужно опасаться разным знакам зодиака: гороскоп

Астрологи утверждают, что звезды могут "посылать" предупреждения об опасности разным знакам зодиака с помощью особых сигналов, но также есть и определенные запреты, которые следует соблюдать. Узнайте, на что именно нужно обратить внимание вам!

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнам неприятности сулит разбитое зеркало – оно указывает, что будут проблемах в отношениях.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Если Тельцам попалась на глаза лестница, прислоненная к стене, быть плохим новостям.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам беды сулит число тринадцать, им следует избегать встреч и важных мероприятий в эту дату.

Рак (21 июня – 22 июля)

Для Раков самый плохой знак – черная кошка, перебежавшая дорогу: будут негативные перемены в жизни.

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Лев (23 июля – 22 августа).

Львы являются лидерами, способными вести за собой других. Для них очень важно хорошее настроение и уверенность в себе, поэтому встать утром с левой ноги – плохая примета, планы будут сорваны.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Как и положено истинному перфекционисту, худшее для Девы – это рассыпанная соль. Она предвещает большие конфликты.

Весы (23 сентября – 22 ноября)

Если Весам перешла дорогу монахиня – быть плохим новостям. Также возможны серьезные проблемы со здоровьем.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Для Скорпионов "знаком", предупреждающим о проблемах в личной жизни, может стать зонт, открытый в помещении.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам ни в коем случае нельзя срывать цветы с могил, иначе они навлекут на себя мощное проклятие.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогам нужно избегать старых и сломанных вещей, иначе они привлекут в свою жизнь финансовые проблемы.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Для Водолея худшая примета – это сломанные часы. Они могут предвещать проблемы со здоровьем.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы должны избегать бумажных календарей. Они символизируют уходящие дни и прощание с юностью, а также негативно сказываются на ежедневных решениях.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.