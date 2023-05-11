Це дуже впливає на життя! Названо число, яке керує вашим знаком зодіаку

Астрологи пророкують майбутнє не тільки за зірками чи картами, але й за числами, які також можуть визначати долю. Кожен знак зодіаку має своє особливе число, здатне залучити в життя удачу.

Перевірте, яке число керує вашим знаком зодіаку. Це допоможе змінити життя на краще.

Лев

Щасливе число для Лева – 1, що вказує на індивідуальність цього знаку зодіаку. Леви – сміливі люди, які відкрито говорять про свої погляди, мають лідерські якості та викликають захоплення у оточуючих. Якщо ви часто бачите цифру 1, ви, мабуть, рухаєтеся у правильному напрямку.

Рак

Раками управляє Місяць, тому їхнє щасливе число 2 . Уродженці знаку емоційні, товариські та дуже чуйні люди. Вони будуть відданими друзями та відмінними партнерами. Ракам властива майже дитяча наївність – вони надто вірить у добро людей і часто не помічають, що за їхньою спиною будують підступи.

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Стрілець

Щасливим числом для Стрільців є 3, що відповідає Юпітеру. Уродженці знаку творчі та надзвичайно доброзичливі люди, які відрізняються досконалістю та безпосередністю. Вони живуть у гармонії, тобто в єдності тіла, душі та розуму. Проте Стрільці дуже швидко переключають свою увагу, залишаючи важливі справи незавершеними.

Водолій

Щасливе число для Водолія – 4. Уродженці знаку – справжні новатори, які вирізняються працелюбністю та наполегливістю у досягненні мети. Вони відповідальні та розважливі, можуть бути марнославними та зарозумілими. Мають дуже високу самооцінку, часто приховують свої негативні емоції. Водолії – це не душа компанії, вони одинаки, що повністю віддаються роботі.

Близнюки та Діви

Планета Близнюків і Дів – Меркурій, тому їхнє щасливе число 5. Уродженці знаку відрізняються високим інтелектом, гострим розумом та вмінням вирішувати найскладніші проблеми. Щасливе число 5 дає Близнюкам енергію діяти, а Дівам дозволяє мислити логічно та уникати помилок. І Близнюки, і Діви люблять проводити час на природі та із задоволенням подорожують. Однак вони дуже нервують, коли їхні плани руйнуються, і схильні тікати від проблем.

Тельці та Терези

Щасливе число Тельців і Терезів – 6, що відповідає планеті Венера. Люди цих знаків зодіаку цінують своє життя та шукають красу навколо. Вони вміють розставляти пріоритети у житті. Люди зі щасливим числом 6 – романтики, які знаходять щастя у стосунках. Проте Тельці та Терези схильні до різних залежностей.

Риби

Щасливе число Риб – 7, що відповідає мріям. Риби часто віддаються внутрішнім роздумам про потойбічні речі. Люди зі щасливим числом 7 не знаходять себе у галасливих компаніях, вони індивідуалісти. Їм складно заводити нові контакти – Риби схильні мислити песимістично і впадати в меланхолійні стани.

Козеріг

Щасливе число Козерогів – 8, яке спрямовує до успіху наполегливою працею і дозволяє не здаватися навіть у скрутній ситуації. Люди зі щасливим числом 8 дуже працьовиті, наполегливі, цілеспрямовані та відповідальні. Однак вони схильні впадати в трудоголізм, тому що часто занадто губляться у своїх обов'язках. Коли Козероги втомлюються, можуть зриватися на близьких.

Овен та Скорпіон

Планета Марс відповідає щасливому числу 9, яке астрологи приписують Овнам та Скорпіонам. Основні риси нумерологічних дев'яток - альтруїзм, чутливість та доброта. Люди зі щасливим числом 9 йдуть до своїх цілей, незважаючи на всі перешкоди, і вміють відстоювати власну думку. Турбота про інших змушує Овнів та Скорпіонів надто довіряти людям та піддаватися спробам маніпулювання, вони часто стають жертвами обману.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.