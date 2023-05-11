Это оказывает сильное влияние на жизнь! Названо число, которое управляет вашим знаком зодиака

Астрологи предсказывают будущее не только по звездам или картам, но и по числам, которые также могут определять судьбу. У каждого знака зодиака есть свое особое число, способное привлечь в жизнь удачу.

Проверьте, какое число управляет вашим знаком зодиака. Это поможет изменить жизнь в лучшую сторону.

Лев

Счастливое число для Льва – 1, указывающая на индивидуальность этого знака зодиака. Львы – смелые люди, которые открыто говорят о своих взглядах, обладают лидерскими качествами и вызывают восхищение у окружающих. Если вы часто видите цифру 1, вы, вероятно, движетесь в правильном направлении.

Рак

Раками управляет Луна, поэтому их счастливое число 2 . Уроженцы знака эмоциональные, общительные и очень чуткие люди. Они будут преданными друзьями и отличными партнерами. Ракам свойственна почти детская наивность – они слишком верит в добро людей и часто не замечают, что за их спиной строят козни.

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Стрелец

Счастливым числом для Стрельцов является 3, которая соответствует Юпитеру. Уроженцы знака творческие, красноречивые и чрезвычайно дружелюбные люди, которые отличаются совершенством и непосредственностью. Они живут в гармонии, то есть в единстве тела, души и разума. Однако Стрельцы очень быстро переключают свое внимание, оставляя важные дела незавершенными.

Водолей

Счастливое число для Водолея – 4. Уроженцы знака – настоящие новаторы, которые отличаются трудолюбием и настойчивостью в достижении цели. Они ответственные и расчетливые, могут быть тщеславными и высокомерными. Обладают очень высокой самооценкой, часто скрывают свои негативные эмоции. Водолеи – это не душа компании, они одиночки, полностью отдающиеся работе.

Близнецы и Девы

Планета Близнецов и Дев – Меркурий, поэтому их счастливое число 5. Уроженцы знака отличаются высоким интеллектом, острым умом и умением решать самые сложные проблемы. Счастливое число 5 дает Близнецам энергию действовать, а Девам позволяет мыслить логически и избегать ошибок. И Близнецы, и Девы любят проводить время на природе и с удовольствием путешествуют. Однако они очень нервничают, когда их планы рушатся, и склонны убегать от проблем.

Тельцы и Весы

Счастливое число Тельцов и Весов – 6, что соответствует планете Венера. Люди этих знаков зодиака ценят свою жизнь и ищут красоту вокруг. Они умеют расставлять приоритеты в жизни. Люди со счастливым числом 6 — романтики, которые находят счастье в отношениях. Однако Тельцы и Весы склонны к разным зависимостям.

Рыбы

Счастливое число Рыб – 7, которое соответствует мечтам. Рыбы часто предаются внутренним размышлениям о потусторонних вещах. Люди со счастливым числом 7 не находят себя в шумных компаниях, они индивидуалисты. Им сложно заводить новые контакты – Рыбы склонны мыслить пессимистично и впадать в меланхолические состояния.

Козерог

Счастливое число Козерогов – 8, которое направляет к успеху упорным трудом и позволяет не сдаваться даже в трудной ситуации. Люди со счастливым числом 8 очень трудолюбивые, настойчивые, целеустремленные и ответственные. Однако они склонны впадать в трудоголизм, потому что часто слишком теряются в своих обязанностях . Когда Козероги устают, могут срываться на близких.

Овен и Скорпион

Планета Марс соответствует счастливому числу 9, которое астрологи приписывают Овнам и Скорпионам. Основные черты нумерологических девяток – альтруизм, чувствительность и доброта. Люди со счастливым числом 9 преследуют свои цели, несмотря на все препятствия, и умеют отстаивать собственное мнение. Забота о других заставляет Овнов и Скорпионов слишком доверять людям и поддаваться попыткам манипулирования, они часто становятся жертвами обмана.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.