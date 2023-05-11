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Астрология и гороскопы

Это оказывает сильное влияние на жизнь! Названо число, которое управляет вашим знаком зодиака

Анастасия Крыщук

Это оказывает сильное влияние на жизнь! Названо число, которое управляет вашим знаком зодиака

Астрологи предсказывают будущее не только по звездам или картам, но и по числам, которые также могут определять судьбу. У каждого знака зодиака есть свое особое число, способное привлечь в жизнь удачу.

Проверьте, какое число управляет вашим знаком зодиака. Это поможет изменить жизнь в лучшую сторону.

Лев

Счастливое число для Льва – 1, указывающая на индивидуальность этого знака зодиака. Львы – смелые люди, которые открыто говорят о своих взглядах, обладают лидерскими качествами и вызывают восхищение у окружающих. Если вы часто видите цифру 1, вы, вероятно, движетесь в правильном направлении.

Рак

Раками управляет Луна, поэтому их счастливое число 2 . Уроженцы знака эмоциональные, общительные и очень чуткие люди. Они будут преданными друзьями и отличными партнерами. Ракам свойственна почти детская наивность – они слишком верит в добро людей и часто не замечают, что за их спиной строят козни.

Стрелец

Счастливым числом для Стрельцов является 3, которая соответствует Юпитеру. Уроженцы знака творческие, красноречивые и чрезвычайно дружелюбные люди, которые отличаются совершенством и непосредственностью. Они живут в гармонии, то есть в единстве тела, души и разума. Однако Стрельцы очень быстро переключают свое внимание, оставляя важные дела незавершенными.

Водолей

Счастливое число для Водолея – 4. Уроженцы знака – настоящие новаторы, которые отличаются трудолюбием и настойчивостью в достижении цели. Они ответственные и расчетливые, могут быть тщеславными и высокомерными. Обладают очень высокой самооценкой, часто скрывают свои негативные эмоции. Водолеи – это не душа компании, они одиночки, полностью отдающиеся работе.

Близнецы и Девы

Планета Близнецов и Дев – Меркурий, поэтому их счастливое число 5. Уроженцы знака отличаются высоким интеллектом, острым умом и умением решать самые сложные проблемы. Счастливое число 5 дает Близнецам энергию действовать, а Девам позволяет мыслить логически и избегать ошибок. И Близнецы, и Девы любят проводить время на природе и с удовольствием путешествуют. Однако они очень нервничают, когда их планы рушатся, и склонны убегать от проблем.

Тельцы и Весы

Счастливое число Тельцов и Весов – 6, что соответствует планете Венера. Люди этих знаков зодиака ценят свою жизнь и ищут красоту вокруг. Они умеют расставлять приоритеты в жизни. Люди со счастливым числом 6 — романтики, которые находят счастье в отношениях. Однако Тельцы и Весы склонны к разным зависимостям.

Рыбы

Счастливое число Рыб – 7, которое соответствует мечтам. Рыбы часто предаются внутренним размышлениям о потусторонних вещах. Люди со счастливым числом 7 не находят себя в шумных компаниях, они индивидуалисты. Им сложно заводить новые контакты – Рыбы склонны мыслить пессимистично и впадать в меланхолические состояния.

Козерог

Счастливое число Козерогов – 8, которое направляет к успеху упорным трудом и позволяет не сдаваться даже в трудной ситуации. Люди со счастливым числом 8 очень трудолюбивые, настойчивые, целеустремленные и ответственные. Однако они склонны впадать в трудоголизм, потому что часто слишком теряются в своих обязанностях . Когда Козероги устают, могут срываться на близких.

Овен и Скорпион

Планета Марс соответствует счастливому числу 9, которое астрологи приписывают Овнам и Скорпионам. Основные черты нумерологических девяток – альтруизм, чувствительность и доброта. Люди со счастливым числом 9 преследуют свои цели, несмотря на все препятствия, и умеют отстаивать собственное мнение. Забота о других заставляет Овнов и Скорпионов слишком доверять людям и поддаваться попыткам манипулирования, они часто становятся жертвами обмана.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.

Астрология и гороскопы