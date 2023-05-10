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Євробачення 2023: коли другий півфінал та де дивитись

Ігор Романько

Де і коли дивитись другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2023

У другому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" будуть змагатися 16 країн-учасниць. Ця захоплююча подія відбудеться 11 травня о 22:00 у Ліверпулі, Велика Британія.

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Коли дивитись другий півфінал Євробачення 2023

Арена Liverpool буде свідком виступів учасників, які змагатимуться за можливість виступити ще раз у великому фіналі. Загалом лише 10 кращих учасників пройдуть далі. У фіналі вони змагатимуться за перемогу разом з 10 переможцями першого півфіналу, представниками "великої п'ятірки" та дуетом TVORCHI, які представлятимуть Україну.

Другий півфінал відбудеться у четвер, 11 травня. Співачка Марія Яремчук, яка представляла Україну на Євробаченні у 2014 році, виступить разом із репером OTOY та 14-річною представницею українського дитячого Євробачення Златою Дзюнько.

Великий фінал відбудеться у суботу, 13 травня. Під час відкриття виступлять переможці 2022 року Kalush Orchestra. Також – Колишні учасники Євробачення Нетта (Ізраїль), Махмуд (Італія), Даді Фрейр (Ісландія), Дункан Лоуренс (Нідерланди), Корнелія Якобс (Швеція) і Соня (уродженка Ліверпуля). Саме у фіналі очікується й виступ українського гурту TVORCHI.

Де дивитись Євробачення 2023 11 травня

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Хто виступатиме на другому півфіналі Євробачення 2023 11 травня

  1. Данія: Рейлі – Breaking My Heart;
  2. Вірменія: Brunette – Future Lover;
  3. Румунія: Теодор Андрей – D.G.T. (Off and on);
  4. Естонія: Аліка – Bridges;
  5. Бельгія: Густаф – Because of You;
  6. Кіпр: Ендрю Ламбру – Break a Broken Heart;
  7. Ісландія: Diljá – Power;
  8. Греція: Віктор Вернікос – What They Say;
  9. Польща: Бланка – Solo;
  10. Словенія: Joker Out – Carpe diem;
  11. Грузія: Іру – Echo;
  12. Сан-Марино: Piqued Jacks – Like an Animal;
  13. Австрія: Тея і Саліна – Who the Hell is Edgar?;
  14. Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje;
  15. Литва: Моніка Лінкіте – Stay;
  16. Австралія: Voyager – Promise.

Раніше букмекери змінили прогнози після першого півфіналу Євробачення 2023. Хто став новим фаворитом – читайте у нашому матеріалі.

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