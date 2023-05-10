Євробачення 2023: коли другий півфінал та де дивитись

У другому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" будуть змагатися 16 країн-учасниць. Ця захоплююча подія відбудеться 11 травня о 22:00 у Ліверпулі, Велика Британія.

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Коли дивитись другий півфінал Євробачення 2023

Арена Liverpool буде свідком виступів учасників, які змагатимуться за можливість виступити ще раз у великому фіналі. Загалом лише 10 кращих учасників пройдуть далі. У фіналі вони змагатимуться за перемогу разом з 10 переможцями першого півфіналу, представниками "великої п'ятірки" та дуетом TVORCHI, які представлятимуть Україну.

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Другий півфінал відбудеться у четвер, 11 травня. Співачка Марія Яремчук, яка представляла Україну на Євробаченні у 2014 році, виступить разом із репером OTOY та 14-річною представницею українського дитячого Євробачення Златою Дзюнько.

Великий фінал відбудеться у суботу, 13 травня. Під час відкриття виступлять переможці 2022 року Kalush Orchestra. Також – Колишні учасники Євробачення Нетта (Ізраїль), Махмуд (Італія), Даді Фрейр (Ісландія), Дункан Лоуренс (Нідерланди), Корнелія Якобс (Швеція) і Соня (уродженка Ліверпуля). Саме у фіналі очікується й виступ українського гурту TVORCHI.

Де дивитись Євробачення 2023 11 травня

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Хто виступатиме на другому півфіналі Євробачення 2023 11 травня

Данія: Рейлі – Breaking My Heart; Вірменія: Brunette – Future Lover; Румунія: Теодор Андрей – D.G.T. (Off and on); Естонія: Аліка – Bridges; Бельгія: Густаф – Because of You; Кіпр: Ендрю Ламбру – Break a Broken Heart; Ісландія: Diljá – Power; Греція: Віктор Вернікос – What They Say; Польща: Бланка – Solo; Словенія: Joker Out – Carpe diem; Грузія: Іру – Echo; Сан-Марино: Piqued Jacks – Like an Animal; Австрія: Тея і Саліна – Who the Hell is Edgar?; Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje; Литва: Моніка Лінкіте – Stay; Австралія: Voyager – Promise.

Раніше букмекери змінили прогнози після першого півфіналу Євробачення 2023. Хто став новим фаворитом – читайте у нашому матеріалі.

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