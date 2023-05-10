Євробачення 2023: коли другий півфінал та де дивитись
У другому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" будуть змагатися 16 країн-учасниць. Ця захоплююча подія відбудеться 11 травня о 22:00 у Ліверпулі, Велика Британія.
Читайте також: У Ліверпулі стартувало Євробачення-2023: всі подробиці відкриття
Коли дивитись другий півфінал Євробачення 2023
Арена Liverpool буде свідком виступів учасників, які змагатимуться за можливість виступити ще раз у великому фіналі. Загалом лише 10 кращих учасників пройдуть далі. У фіналі вони змагатимуться за перемогу разом з 10 переможцями першого півфіналу, представниками "великої п'ятірки" та дуетом TVORCHI, які представлятимуть Україну.
Другий півфінал відбудеться у четвер, 11 травня. Співачка Марія Яремчук, яка представляла Україну на Євробаченні у 2014 році, виступить разом із репером OTOY та 14-річною представницею українського дитячого Євробачення Златою Дзюнько.
Великий фінал відбудеться у суботу, 13 травня. Під час відкриття виступлять переможці 2022 року Kalush Orchestra. Також – Колишні учасники Євробачення Нетта (Ізраїль), Махмуд (Італія), Даді Фрейр (Ісландія), Дункан Лоуренс (Нідерланди), Корнелія Якобс (Швеція) і Соня (уродженка Ліверпуля). Саме у фіналі очікується й виступ українського гурту TVORCHI.
Де дивитись Євробачення 2023 11 травня
- канал "Суспільне Культура";
- офіційний Facebook-акаунт "Євробачення Україна";
- сайт "Суспільне Євробачення";
- YouTube-канали "Євробачення Україна" та Eurovision Song Contest.
Читайте також: Євробачення 2023: Коли виступатиме Україна і під яким номером
Хто виступатиме на другому півфіналі Євробачення 2023 11 травня
- Данія: Рейлі – Breaking My Heart;
- Вірменія: Brunette – Future Lover;
- Румунія: Теодор Андрей – D.G.T. (Off and on);
- Естонія: Аліка – Bridges;
- Бельгія: Густаф – Because of You;
- Кіпр: Ендрю Ламбру – Break a Broken Heart;
- Ісландія: Diljá – Power;
- Греція: Віктор Вернікос – What They Say;
- Польща: Бланка – Solo;
- Словенія: Joker Out – Carpe diem;
- Грузія: Іру – Echo;
- Сан-Марино: Piqued Jacks – Like an Animal;
- Австрія: Тея і Саліна – Who the Hell is Edgar?;
- Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje;
- Литва: Моніка Лінкіте – Stay;
- Австралія: Voyager – Promise.
Раніше букмекери змінили прогнози після першого півфіналу Євробачення 2023. Хто став новим фаворитом – читайте у нашому матеріалі.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!