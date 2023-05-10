Евровидение 2023: когда второй полуфинал и где смотреть
Во втором полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение-2023" будут соперничать 16 стран-участниц. Это увлекательное событие состоится 11 мая в 22:00 в Ливерпуле, Великобритания.
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Когда смотреть второй полуфинал Евровидение 2023
Арена Liverpool будет свидетелем выступлений участников, которые сразятся за возможность выступить еще раз в большом финале. Всего всего 10 лучших участников пройдут дальше. В финале они сразятся за победу вместе с 10 победителями первого полуфинала, представителями "большой пятерки" и дуэтом TVORCHI, которые будут представлять Украину.
Второй полуфинал состоится в четверг, 11 мая. Певица Мария Яремчук, представлявшая Украину на Евровидении в 2014 году, выступит вместе с рэпером OTOY и 14-летней представительницей украинского детского Евровидения Златой Дзюнько.
Большой финал пройдет в субботу, 13 мая. Во время открытия выступят победители 2022 Kalush Orchestra. Также – бывшие участники Евровидения Нетта (Израиль), Махмуд (Италия), Дади Фрейр (Исландия), Дункан Лоуренс (Нидерланды), Корнелия Якобс (Швеция) и Соня (уроженка Ливерпуля). Именно в финале ожидается и выступление украинской группы TVORCHI.
Где смотреть Евровидение 2023 11 мая
- канал "Общественное Культура" ;
- официальный Facebook-аккаунт "Евровидение Украина" ;
- сайт "Общественное Евровидение" ;
- YouTube-каналы "Евровидения Украина" и Eurovision Song Contest.
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Кто будет выступать на втором полуфинале Евровидения 2023 года 11 мая
- Дания: Рэйли – Breaking My Heart;
- Армения: Brunette – Future Lover;
- Румыния: Теодор Андрей – DGT (Off and on);
- Эстония: Алика – Bridges;
- Бельгия: Густаф – Because of You;
- Кипр: Эндрю Ламбру – Break a Broken Heart;
- Исландия: Diljá – Power;
- Греция: Виктор Верникос – What They Say;
- Польша: Бланка – Solo;
- Словения: Joker Out – Carpe diem;
- Грузия: Иру – Echo;
- Сан-Марино: Piqued Jacks – Like an Animal;
- Австрия: Тея и Салина – Who the Hell is Edgar?;
- Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje;
- Литва: Моника Линките – Stay;
- Австралия: Voyager – Promise.
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