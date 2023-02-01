Лютий розпочався з магнітними бурями: скільки триватимуть та як вплинуть на метеозалежних

Магнітні бурі супроводжують нас щомісячно, і лютий не став винятком. З перших чисел місяця Землю накриє відносно потужна хвиля. Магнітосфера планети знаходиться у збудженому стані і може мати вплив на живі організми.

1 лютого варто очікувати бурю інтенсивністю 4 бали, вона триватиме весь день, повідомляє Meteoagent. Проте вже 2 числа інтенсивність піде на спад, прогнозується зниження до 3 балів. Починаючи з 3 лютого потужність бур спаде до 2 балів. Чергового стрибка інтенсивності варто очікувати починаючи з другого тижня місяця. За показниками дослідників, протягом місяця геомагнітна активність буде відчутна, проте не на найвищому рівні.

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Під час геомагнітних штормів людина може відчувати головний біль та мігрень, швидке серцебиття, безсоння, загальне нездужання та збільшувати або знижувати тиск. Найчастіше дискомфорт або болі під час погодних змін відчувають люди, які мають будь-які вроджені або набуті захворювання.

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Аби убезпечити організм, важливо дотримуватися декількох простих правил. Вони можуть здатися максимально простими та загальновідомими, проте варто додати ці пункти до розпорядку дня.

Для початку, частіше дихайте свіжим повітрям, для цього ви можете виходити на прогулянку або просто провітрювати кімнату.

Додайте до раціону корисні продукти, розпочніть із свіжих овочів та зелені.

Зменшіть кількість випитої на день кави.

Намагайтесь уникати стресу та вчасно лягати спати, аби організм встигав відновити сили.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, в лютому планету охопить чотириденна магнітна буря. Вчені назвали точні дати та розповіли, як захистити організм.

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