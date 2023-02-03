Хороші дні у цих знаків зодіаку почнуться з 7 лютого: кому принесе удачу Меркурій

7 лютого Меркурій увійде в знак Козерога. В астрології Меркурій вважається фактором інтелекту, спілкування, бізнесу та управління.

Вхід Меркурія в знак Козерога буде дуже сприятливим для деяких знаків зодіаку. Астрологи розповіли, чию долю пробудить цей транзит.

Близнюки

Цей час буде дуже плідним для Близнюків. Його варто використати для розвитку роботи та бізнесу. Близнюки відчують справжнє щастя у подружньому житті завдяки впливу Меркурія. Робота, виконана вами, буде гідно оцінена, і ви отримаєте нові можливості у кар'єрі.

Лев

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Меркурій у Козерогові принесе сприятливі результати. Буде можливість взяти участь у духовних та релігійних справах. Лев буде прогресувати в роботі та бізнесі, а подружнє життя буде щасливим. Також є ймовірність придбати новий автомобіль або будинок.

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Діва

На цей знак чекає грошовий прибуток, завдяки якому економічна сторона буде сильною. Відбудеться зростання поваги та статусу Діви. Є ймовірність додаткового прибутку в роботі. Люди, пов'язані зі сферою освіти, отримають сприятливі результати своєї діяльності.

Скорпіон

У цей період на Скорпіона чекає гарний прибуток, за рахунок чого зміцниться економічна сторона. Він отримає повну підтримку удачі. У важких ситуаціях Скорпіон отримає підтримку членів сім'ї. Є шанси на підвищення посади і престижу в колективі.

Стрілець

З 7 лютого Стрілець позбудеться фінансових проблем. Є ймовірність придбання нового автомобіля або будинку. Цей знак без проблем здобуде успіх у роботі. Подружнє життя буде щасливим, а стосунки з друзями та членами сім'я значно покращаться.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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