Хорошие дни у этих знаков зодиака начнутся с 7 февраля: кому принесет удачу Меркурий

7 февраля Меркурий войдет в знак Козерога. В астрологии Меркурий считается фактором интеллекта, общения, бизнеса и управления.

Вход Меркурия в знак Козерога будет очень благоприятен для некоторых знаков зодиака. Астрологи рассказали, чью судьбу пробудит этот транзит.

Близнецы

Это время будет очень плодотворным для Близнецов. Его следует использовать для развития работы и бизнеса. Близнецы ощутят подлинное счастье в супружеской жизни благодаря влиянию Меркурия. Работа, выполненная вами, будет оценена по достоинству, и вы получите новые возможности в карьере.

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Лев

Меркурий в Козероге принесет благоприятные результаты. Будет возможность участвовать в духовных и религиозных делах. Лев будет прогрессировать в работе и бизнесе, а супружеская жизнь будет счастлива. Также есть возможность приобрести новый автомобиль или дом.

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Дева

Этот знак ждет денежная прибыль, благодаря которой экономическая сторона будет сильной. Произойдет рост уважения и статуса Девы. Есть вероятность дополнительной прибыли в работе. Люди, связанные со сферой образования, получат благоприятные результаты в своей деятельности.

Скорпион

В этот период Скорпиона ждет хорошая прибыль, за счет чего укрепится экономическая сторона. Он получит полную поддержку удачи. В трудных ситуациях Скорпион получит поддержку членов семьи. Есть шансы повышения должности и престижа в коллективе.

Стрелец

С 7 февраля Стрелец избавится от финансовых проблем. Есть вероятность приобретения нового автомобиля или дома. Этот знак без проблем добьется успеха в работе. Супружеская жизнь будет счастливой, а отношения с друзьями и членами семьи значительно улучшатся.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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