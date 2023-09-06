Господині назвали дієвий засіб відбілення та очищення ванни: він є у кожному домі

Часто буває так, що господині, які розпочали прибирання, виявляють, що пляшка з тим чи іншим засобом для чищення порожня, повідомляє Pixel inform.

На щастя, ми пропонуємо кілька альтернатив, які зможуть вам допомогти, якщо ви не маєте під рукою спеціального засобу для миття ванни і не бажаєте йти до магазину за ним.

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Якщо забруднення не дуже серйозне, то можете використовувати звичайний засіб для миття посуду. Просто нанесіть кілька крапель миючого засобу на губку і ретельно протріть стінки та борти ванни. Через хвилин змийте піну разом струменем води з душової лійки.

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Якщо справа серйозніша і вам потрібно не лише вимити ванну, але і відбілити її, вам знадобиться суміш із рівних кількостей харчової та кальцинованої соди. Додайте невелику кількість води до сухих інгредієнтів, щоб створити пасти, і потім нанесіть її на ванну.

Під час заключного етапу прибирання змийте все оцтом (або лимонною кислотою) і ретельно промийте водою.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко та безпечно для здоров'я відмити ванну від жовтизни, нальоту та іржі.

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