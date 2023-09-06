Хозяйки назвали действенное средство отбеливания и очистки ванны: оно есть в каждом доме

Часто бывает так, что хозяйки, начавшие уборку, обнаруживают, что бутылка с тем или иным чистящим средством, сообщает Pixel inform.

К счастью, мы предлагаем несколько альтернатив, которые смогут вам помочь, если у вас нет под рукой специального средства для мытья ванны и не хотите идти в магазин за ним.

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Если загрязнение не очень серьезное, то можете использовать обычное средство для мытья посуды. Просто нанесите несколько капель моющего средства на губку и тщательно протрите стенки и бортики ванны. Через минут смойте пену вместе струей воды из душевой воронки.

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Если дело более серьезное и вам нужно не только вымыть ванну, но и отбелить ее, вам понадобится смесь из равных количеств пищевой и кальцинированной соды. Добавьте небольшое количество воды в сухие ингредиенты, чтобы создать пасты, и затем нанесите ее на ванну.

Во время заключительного этапа уборки смойте уксусом (или лимонной кислотой) и тщательно промойте водой.

Напомним, мы уже писали, как быстро и безопасно для здоровья отмыть ванну от желтизны, налета и ржавчины.

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