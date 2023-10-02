Господині пояснили, як прати джинси, щоб вони не вицвітали

Джинси є основним предметом гардеробу більшості людей, тому важливо знати, як їх правильно прати. Часто неправильне прання призводить до вицвітання кольору тканини.

Втім, для збереження насиченості кольору не обов'язково купувати дорогі засоби для прання. Достатньо дотримуватися декількох правил, повідомляє Express.co.uk.

Перш ніж планувати повне прання, точково очистіть будь-які плями вологою ганчіркою з невеликою кількістю м’якого миючого засобу. Також перед пранням варто вивертати джинси навиворіт, щоб зберегти колір і запобігти вицвітанню.

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Якщо ручне прання неможливе або це просто займає занадто багато зусиль, скористайтеся дбайливим або делікатним циклом у пральній машині з холодною водою та невеликою кількістю порошку.

Якщо джинси не сильно забруднені, але потребують освіження, помістіть їх у закритий поліетиленовий пакет і покладіть на ніч у морозилку. Холод допоможе усунути запахи.

Після прання скрутіть джинси в чистий, сухий рушник, щоб видалити зайву вологу, перш ніж висушити їх на повітрі. Це пришвидшує час висихання.

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