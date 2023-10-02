Хозяйки объяснили, как стирать джинсы, чтобы они не выцветали

Джинсы являются основным предметом гардероба большинства людей, поэтому важно знать, как их правильно стирать. Часто неправильная стирка приводит к выцветанию цвета ткани.

Впрочем, для сохранения насыщенности цвета не обязательно покупать дорогие средства для стирки. Достаточно соблюдать несколько правил, сообщает Express.co.uk.

Прежде чем планировать полную стирку, точечно очистите любые пятна влажной тряпкой с небольшим количеством мягкого моющего средства. Также перед стиркой следует выворачивать джинсы наизнанку, чтобы сохранить цвет и предотвратить выцветание.

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Если ручная стирка невозможна или это занимает слишком много усилий, воспользуйтесь бережным или деликатным циклом в стиральной машине с холодной водой и небольшим количеством порошка.

Если джинсы не сильно загрязнены, но нуждаются в освежении, поместите их в закрытый полиэтиленовый пакет и положите на ночь в морозилку. Холод поможет устранить запахи.

После стирки сверните джинсы в чистое сухое полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу, прежде чем высушить их на воздухе. Это ускоряет время высыхания.

Раньше мы писали о том, как стирать джинсы, чтобы вывести масляные пятна с помощью двух дешевых средств.

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