Хваліть та експериментуйте з наповнювачем: топ-5 порад, як привчити кота до лотка

Заводячи кота ви обов’язково стикнетесь з проблемою привчання його до лотка. Коти охайні від природи, тому вчаться ходити до туалету швидко, але деякі норовисті тварини не хочуть засвоювати науку. Як швидко привчити улюбленця до лотка розбирався UaPortal.

Лоток та наповнювач

Якщо в кота є проблеми з туалетом, можливо , йому не підходить наповнювач. Також є деякі правила, які полегшать звикання кота до наповнювача. Зазвичай котам подобається деревний наповнювач. Його глибина має бути до 5 сантиметрів, щоб тварині було зручно копати.

Також кіт може не сприйняти лоток: одні люблять закриті, інші – відкриті з високими бортами. Особливо акуратні коти вимагають два лотка. Якщо у вас живе кілька котів – туалет потрібен кожному з них.

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Обробка місць, де кіт “зробив свої справи"

Якщо кіт випорожнився у недозволеному місці – помийте там водою з милом та можете крапнути кілька крапель ефірної олії апельсину – коти терпіти не можуть цей запах.

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Одразу після того, як кіт сходив на лоток – похваліть його та дайте щось смачне. Таким чином виробляється позитивна асоціація з туалетом. Хваліть кота, поки він знаходиться у лотку. Якщо ж кіт випорожнився не туди – не сваріть його, це призводить до відсутності довіри до господаря.

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Постеліть газети або пелюшки

Коли ви тільки починаєте привчати кота до лотка, знайдіть місце, де найбільше випорожняється тварина та поставте там лоток, а навколо нього – багато газет та одноразових пелюшок. З часом прибирайте газети та пелюшки по одній, доки не залишиться один лоток. Після цього, поставте його у зручне для вас місце.

Хитрість із серветкою

Прибираючи котячий туалет, вмочіть серветку у його сечу та помістіть на край лотка. Кіт знаходитиме туалет за запахом власних випорожнень. Повторюйте щоразу, доки кіт не привчиться.

Нагадаємо, ми вже писали, чому коти люблять лягати саме на ноги своїх господарів.

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