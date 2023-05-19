Хвалите и экспериментируйте с наполнителем: топ-5 советов, как приучить кота к лотку

Заведя кота вы обязательно столкнетесь с проблемой приучения его к лотку. Кошки чистоплотны от природы, поэтому учатся ходить в туалет быстро, но некоторые строптивые животные не хотят усваивать науку. Как быстро приучить любимца к лотку разбирался UaPortal.

Лоток и наполнитель

Если у кота есть проблемы с туалетом, возможно ему не подходит наполнитель. Также есть некоторые правила, которые облегчат привыкание кота к наполнителю. Обычно котам нравится древесный наполнитель. Его глубина должна быть до 5 сантиметров, чтобы животному удобно было копать.

Также кот может не воспринять лоток: одни любят закрытые, другие – открытые с высокими бортами. Особенно аккуратные кошки требуют два лотка. Если у вас живет несколько кошек – туалет нужен каждому из них.

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Обработка мест, где кот "сделал свои дела"

Если кот опорожнился в неположенном месте – помойте там водой с мылом и можете капнуть несколько капель эфирного масла апельсина – кошки терпеть не могут этот запах.

Поощряйте

Сразу после того, как кот сходил на лоток – похвалите его и дайте что-нибудь вкусное. Таким образом, вырабатывается положительная ассоциация с туалетом. Хвалите кота, пока он находится в лотке. Если же кот опорожнился не туда – не ругайте его, это приводит к отсутствию доверия к хозяину.

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Постелите газеты или пеленки

Когда вы только начинаете приучать кота к лотку, найдите место, где больше всего опорожняется животное и поставьте там лоток, а вокруг него много газет и одноразовых пеленок. С течением времени убирайте газеты и пеленки по одной, пока не остается один лоток. После этого поставьте его в удобное для вас место.

Хитрость с салфеткой

Убирая кошачий туалет, обмакните салфетку в его мочу и поместите на край лотка. Кот будет находить туалет по запаху собственных испражнений. Повторяйте каждый раз, пока кот не научится.

Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.

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