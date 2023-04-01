Їхні стосунки часто приречені на крах: названо три знаки зодіаку, яким найбільше загрожує розлучення

Розлучення – болючий досвід для обох партнерів, причому деяким доводиться переживати цей процес не раз у житті. За словами астрологів, це частково пов'язано зі знаком зодіакального кола.

Так, найбільше не щастить у стосунках Ракам, Скорпіонам та Козерогам. Причиною їх невдач є болісний минулий досвід, невміння відкрито говорити про почуття чи повторення "життєвих шаблонів", які вони спостерігали між своїми батьками.

Раки є досить закритими особистостями, які намагаються тримати усі емоції у собі. Це може викликати низку непорозумінь із другою половинкою: уродженцям знаку важко шукати компроміси, замість того, щоб обговорювати проблему, вони вважають за краще "втікати". Це в певний момент призведе до того, що пара ухвалить рішення про розлучення.

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Скорпіони дуже підозрілі та мстиві. Вони часто не зважають на емоції навіть найближчих людей і не бачать у цьому жодної проблеми. Уродженці знаку не визнають своїх помилок і справді впевнені в тому, що тільки вони чинять правильно. Їхній складний характер є головною причиною проблем в особистому житті.

Козероги – уперті та наполегливі, це люди, які на шляху до своєї мети не зупиняться ні перед чим. І якщо на роботі це дозволяє їм просунутися кар'єрними сходами, то у стосунках з другою половинкою провокують безліч конфліктів. Уродженці знаку не вміють стримувати своїх емоцій і часто зриваються на партнері – одного разу це призведе до розриву стосунків.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.