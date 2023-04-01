Их отношения часто обречены на крах: названы три знака зодиака, которым наибольше грозит развод

Развод – болезненный опыт для обеих партнеров, причем некоторым приходится переживать данный процесс не единожды в жизни. По словам астрологов, отчасти это связано со знаком зодиакального круга.

Так, больше всего не везет в отношениях Ракам, Скорпионам и Козерогам. Причиной их неудач является болезненный прошлый опыт, неумение открыто говорить о чувствах или повторение "жизненных шаблонов", которые они наблюдали между своими родителями.

Раки являются достаточно закрытыми личностями, которые стараются держать все эмоции в себе. Это может вызвать ряд недопониманий со второй половинкой: уроженцам знака трудно искать компромиссы, вместо того, чтобы обсуждать проблему, они предпочитают "бежать". Это в определенный момент приведет к тому, что пара примет решение о разводе.

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Скорпионы очень подозрительные и мстительные. Они часто не считаются с эмоциями даже самых близких людей и не видят в этом никакой проблемы. Уроженцы знака не признают своих ошибок и действительно уверены в том, что только они поступают правильно. Их сложный характер является главной причиной проблем в личной жизни.

Козероги – упрямые и настойчивые, это люди, которые на пути к своей цели не остановятся ни перед чем. И если на работе это позволяет им продвинуться по карьерной лестнице, то отношениях со второй половинкой провоцирует множество конфликтов. Уроженцы знака не умеют сдерживать своих эмоций и часто срываются на партнере – однажды это приведет к полному разрыву отношений.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.