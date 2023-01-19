Їм постійно розбивають серце: названо чотири знаки зодіаку, які найчастіше страждають від нерозділеного кохання

Кохання – це чудове почуття, здатне окрилити людину, подарувати справжнє щастя та мотивувати підкорювати нові вершини. Але коли взаємної симпатії немає, то справи зовсім інакші.

За словами астрологів, найчастіше від нерозділеного кохання страждають чотири знаки зодіаку. Серце розбивають Тельцям, Ракам, Стрільцям та Водоліям.

Телець

Уродженці цього знаку зодіаку дуже швидко закохуються, причому їх часто приваблюють ті, хто вже у стосунках. Тельці в пориві почуттів не бачать недоліків людини, яка закружляла їм голову, і дивляться на все в рожевих окулярах. Це закінчується болісними стражданнями і розставанням – уродженцям знаку треба подорослішати і подивитися правді в очі.

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Рак

Раки часто плутають дружбу з любов'ю – вони прив'язуються до тих, хто поруч із ними, і страждають від нерозділених почуттів. Уродженці знаку дуже чутливі, вони беруть все близько до серця і можуть впасти в депресію навіть через дрібниці. Їм потрібно розібратися, чого вони дійсно хочуть у житті і хто їм дорогий.

Стрілець

Стрільці бояться самотності, а тому не знаходять кращого виходу, ніж кидатися у вир із головою. Уродженці знаку швидко закохуються чи, принаймні, переконують себе, що закохані. Вони готові на все заради другої половинки, але часто стикаються з байдужістю. Стрільці страждають від того, що вважають себе негідними справжнього кохання.

Водолій

Уродженці цього знаку зодіаку постійно витають у мріях, які дуже далекі від реальності. Якщо вони закохані, то готові виправдати всі вчинки свого партнера та заплющити очі на образи. Однак Водолії в результаті часто залишаються ні з чим: їх намальована казка руйнується при перших проблемах у стосунках. Їм потрібно навчитися приймати людей такими, якими вони є, і шукати компроміси.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.