Им постоянно разбивают сердце: названы четыре знака зодиака, которые чаще всего влюбляются безответно

Любовь – это прекрасное чувство, способное окрылить человека, подарить настоящее счастье и мотивировать покорять новые вершины. Но когда взаимной симпатии нет, то дела обстоят совсем иначе.

По словам астрологов, чаще всего безответно влюбляются четыре знака зодиака. Сердце разбивают Тельцам, Ракам, Стрельцам и Водолеям.

Телец

Уроженцы этого знака зодиака очень быстро влюбляется, причем их часто привлекают те, кто уже состоит в отношениях. Тельцы в порыве чувств не видят недостатков человека, который вскружил им голову, и смотрят на все в розовых очках. Это заканчивается мучительными страданиями и расставанием – уроженцам знака пора повзрослеть и посмотреть правде в глаза.

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Рак

Раки часто путают дружбу с любовью – они привязываются к тем, кто рядом с ними, и страдают от неразделенных чувств. Уроженцы знака очень чувствительные, они берут все близко к сердцу и могут впасть в депрессию даже из-за мелочей. Им нужно разобраться, чего они действительно хотят в жизни и кто им дорог.

Стрелец

Стрельцы боятся одиночества, а поэтому не находят лучшего выхода, чем броситься в омут с головой. Уроженцы знака быстро влюбляются или, по крайней мере, убеждают себя, что влюблены. Они готовы на все ради второй половинки, но часто сталкиваются с равнодушием. Стрельцы страдают от того, что считают себя недостойными настоящей любви.

Водолей

Уроженцы этого знака зодиака постоянно витают в мечтах, которые очень далеки от реальности. Если они влюблены, то готовы оправдать все поступки своего партнера и закрыть глаза на обиды. Однако Водолеи в итоге часто остаются ни с чем: их нарисованная сказка рушится при первых же проблемах в отношениях. Им нужно научиться принимать людей такими, как они есть, и искать компромиссы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.