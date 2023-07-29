Індексація пенсій: Хто з працюючих пенсіонерів зможе отримати доплату за надстаж

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили умови, за яких пенсіонерам надається доплата за понаднормовий стаж та як проводиться перерахунок пенсій для осіб, які продовжують працювати.

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Заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду у Вінницькій області Лариса Дика повідомила, що за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, пенсія за віком збільшується на 1%, але не більше 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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На сьогоднішній день, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2093 гривні, отже, максимальний розмір доплати становить 20,93 гривні. Наприклад, якщо у пенсіонера понад обов'язкову норму страхового стажу є додаткові 10 років, його доплата становитиме 209,30 гривні.

Щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, то громадяни мають право отримувати пенсію та продовжувати працювати, навіть на тій же посаді, за винятком пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років. Перерахунки для таких пенсіонерів проводяться через кожні 2 роки. При перерахунку пенсій з урахуванням стажу після попереднього призначення (перерахунку) пенсії або стажу та заробітної плати після попереднього призначення (перерахунку) пенсії, обирається найвигідніший варіант для пенсіонера.

Зазначено також, що надбавки, доплати, підвищення та інші виплати, встановлені законодавством, переглядаються (збільшуються) при зміні прожиткового мінімуму незалежно від факту роботи пенсіонера. Проте, мінімальний розмір пенсії за віком та доплата за понаднормовий стаж, які залежать від прожиткового мінімуму, перераховуються лише непрацюючим пенсіонерам. Пенсіонерам, які працюють, доплата за понаднормовий стаж перераховується після звільнення з роботи при зростанні прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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