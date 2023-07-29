Индексация пенсий: Кто из работающих пенсионеров сможет получить доплату за сверхстаж

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили условия, при которых пенсионерам предоставляется доплата за сверхурочный стаж и как производится перерасчет пенсий для лиц, продолжающих работать.

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Заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда в Винницкой области Лариса Дика сообщила, что за каждый полный год страхового стажа более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, пенсия по возрасту увеличивается на 1%, но не более 1% прожиточного минимума для лиц, которые потеряли трудоспособность.

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На сегодняшний день прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность составляет 2093 гривны, следовательно, максимальный размер доплаты составляет 20,93 гривны. Например, если у пенсионера сверх обязательной нормы страхового стажа есть дополнительные 10 лет, его доплата составит 209,30 гривны.

Что касается перерасчета пенсий работающим пенсионерам, то граждане имеют право получать пенсию и продолжать работать даже на той же должности, за исключением пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет. Перерасчеты для таких пенсионеров производятся через каждые 2 года. При перерасчете пенсий с учетом стажа после предварительного назначения (перерасчета) пенсии или стажа и заработной платы после предварительного назначения (перерасчета) пенсии, выбирается наиболее выгодный вариант для пенсионера.

Указано также, что надбавки, доплаты, повышение и другие выплаты, установленные законодательством, пересматриваются (увеличиваются) при изменении прожиточного минимума независимо от факта работы пенсионера. Однако минимальный размер пенсии по возрасту и доплата за сверхурочный стаж, зависящие от прожиточного минимума, перечисляются только неработающим пенсионерам. Пенсионерам, которые работают, доплата за сверхурочный стаж перечисляется после увольнения с работы при росте прожиточного минимума.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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