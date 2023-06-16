Штучний інтелект провів богослужіння у церкві в Німеччині (відео)

У лютеранській церкві Святого Павла в німецькому місті Фюрт нейромережа зі штучним інтелектом ChatGPT легко замінила проповідника і провела службу для 300 парафіян. Автором експерименту з віртуальним проповідником став професор філософії та теології Віденського університету Йонас Циммерлейн.

За його текстовими запитами нейромережа згенерувала 40-хвилинну промову священника, озвучила промову, створила кілька аватарок проповідників, а також створила музичний супровід заходу та спільної молитви, повідомляє видання Decrypt.

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Чат-бот також згенерував "розмовний" девіз проповіді – "Саме час".

Видання повідомляє, що парафіяни по-різному відреагували на згенеровану ШІ проповідь. Одні із захопленням сприйняли мову машини, а інші навіть відмовилися вимовляти слово "амінь" у належних місцях під час промови "штучних священників".

Хайдероза Шмідт, 54-річний ІТ-фахівець прокоментувала цю подію так: "Проповіді під керівництвом штучного інтелекту не вистачає тепла та пристрасті, які зазвичай асоціюються з людським пастором".

Вона додала, що створені ШІ аватари не виявляли жодних емоцій, не мали мови тіла і говорили настільки швидко й монотонно, що було складно зосередитися на їхніх словах.

Раніше науковець з США Еліезер Юдковський попередив про небезпеку штучного інтелекту та закликає відключити будь-які нейромережі для порятунку людства. Він стверджує, що результатом створення надрозумного ШІ буде гибель всіх на Землі.

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