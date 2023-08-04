З України до Австралії та Канади поштою намагалися переправити артефакти, яким понад 2 тисячі років (фото)

Київська митниця запобігла вивезенню з України цінних артефактів, яким понад 2000 років. Мешканець Дніпра намагався переслати до Австралії дзеркало, виготовлене V століття до н.е.

Як повідомили у столичній митниці, дніпрянин направляв до Австралії, згідно з декларацією, "сувенір ручної роботи вартістю 500 грн". Однак пильні правоохоронці помітили, що предмет містив "ознаки старовини", тож митники відправили посилку на експертизу до Національного історичного музею.

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Експерти визначили, що люстерко було виготовлене у V ст. до н.е. з мідного сплаву в техніці лиття та кування, ручка до нього "орнаментована з кільцевим навершям у вигляді гірського козла".

"Походженням артефакт з Південно-Східного Сибіру. Є історичною та культурною цінністю", – йдеться у повідомленні.

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Також митники під час огляду іншого міжнародного відправлення з'ясували, що мешканець міста Ірпінь хотів переслати до Канади "мідний талісман з мереживом вартістю 10 доларів".

Однак експерти Національного історичного музею визначили, що це не просто талісман, а мідний амулет у вигляді колеса, що датується VI-IV ст. до н.е.ю Він був типовим для скіфської культури Північного Причорномор'я.

"Виготовлений в техніці лиття. Він також має історичну та культурну цінність. Стан обох артефактів, наявність продуктів корозії, характерних для предметів, які довгий час перебували в землі, свідчить про їх автентичність", – додали митники.

Зазначається, що згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України, а таких, в обох випадках, митникам надано не було.

"До того ж в Україні предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави. Вони повинні бути передані до Музейного фонду України. Стосовно громадян, які відправляли артефакти за кордон, Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Старожитності вилучено", – йдеться у повідомленні.

Раніше київські митники виявили артефакти часів пізнього середньовіччя, які хотіли вивезти під виглядом запчастин до сільгосптехніки.

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