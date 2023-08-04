Из Украины в Австралию и Канаду почтой пытались переправить артефакты, которым более 2 тысяч лет (фото)

Киевская таможня предотвратила вывоз из Украины ценных артефактов, которым более 2000 лет. Житель Днепра пытался переслать в Австралию зеркало, изготовленное в V веке до н.э.

Как сообщили в столичной таможне, днепрянин направлял в Австралию, согласно декларации, "сувенир ручной работы стоимостью 500 грн". Однако бдительные правоохранители заметили, что предмет содержал "признаки старины", поэтому таможенники отправили посылку на экспертизу в Национальный исторический музей.

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Эксперты определили, что зеркальце было изготовлено в V веке до нашей эры из медного сплава в технике литья и ковки, ручка к нему "орнаментирована с кольцевым навершием в виде горного козла".

"Происходит артефакт из Юго-Восточной Сибири. Является исторической и культурной ценностью", – говорится в сообщении.

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Также таможенники в ходе досмотра другой международной отправки выяснили, что житель города Ирпень хотел переслать в Канаду "медный талисман с кружевом стоимостью 10 долларов".

Однако эксперты Национального исторического музея определили, что это не просто талисман, а медный амулет в виде датируемого VI-IV вв. до н.э. Он был типичным для скифской культуры Северного Причерноморья.

"Изготовлен в технике литья. Он также имеет историческую и культурную ценность. Состояние обоих артефактов, наличие продуктов коррозии, характерных для предметов, долгое время находившихся в земле, свидетельствует об их подлинности", — добавили таможенники.

Отмечается, что согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных и исторических ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины, а таких в обоих случаях таможенникам предоставлено не было.

"К тому же в Украине предметы археологии не могут быть предметами продаж, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы государства. Они должны быть переданы в Музейный фонд Украины. Относительно граждан, отправлявших артефакты за границу, Киевской таможней составлены протоколы о нарушении таможенных правил за ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Древности изъяты", – говорится в сообщении.

Ранее киевские таможенники обнаружили артефакты времен позднего средневековья, которые хотели вывезти под видом запчастей к сельхозтехнике.

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