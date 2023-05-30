До сварок і фінансових втрат: Чому не можна прибирати вдома ввечері та перед дальньою дорогою

Виконання прибирання у житловому приміщенні має велике значення, яке виходить за межі просто фізичного простору. Віриться, що цей процес сприяє не лише фізичній очистці, але й змінює енергетичне поле дому.

Однак існують ситуації, коли варто відкласти прибирання з огляду на різноманітні повір'я. Пропонуємо дізнатись про такі обставини, щоб зрозуміти чому в ці моменти краще відкласти господарські засоби.

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Вечірній час

Коли починаються сутінки і скоро настане темрява, енергетична аура змінюється. Тому прибирання в цей період може не створити оселі свіжих позитивних вібрацій, а навпаки, сприяти негативній енергії. Це може призвести до конфліктів між членами сім'ї та фінансових проблем. Є також раціональне пояснення цьому марновірству: у темряві прибирання може бути менш якісним, а результати його роботи вимагатимуть подальшого повторення.

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Перед довгою подорожжю

Коли ми готуємось до далекої поїздки, особливо важливо зберегти зв'язок з домом. Прибирання перед від'їздом саме може порушити цю енергетичний зв'язок. В такому випадку подорож може бути невдалою, супроводжуватись проблемами та неприємностями.

Коли хтось з родини або близьких перебуває в дорозі

Причина цього повір'я схожа на попередню – важливо не порушувати енергетичний зв'язок між людиною і домом. Навіть якщо ця людина є гостем. Наприклад, миття підлоги може змити його енергетичні сліди, і він втрачає енергетичну підтримку, поки перебуває у дорозі. Тому важливо почекати, доки людина благополучно дістанеться до свого пункту призначення, а потім приступати до прибирання і оновлення енергетики приміщення.

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