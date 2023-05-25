Як швидко та зручно оплатити послуги споживання газу: пояснення Нафтогаз

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" звернулася до своїх клієнтів з пропозицією зручного та оперативного способу оплати послуги за споживання природного газу. Цю інформацію було опубліковано у прес-службі компанії в соціальних мережах.

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Згідно з повідомленням, вже понад 3,5 мільйони українців користуються особистим кабінетом на my.gas.ua, що пропонується "Нафтогазом України". Це стало можливим завдяки його зручності, легкості, безпеці та можливості використовувати його дистанційно.

За допомогою my.gas.ua споживачі можуть переглядати історію оплат і споживання ресурсу. Крім того, вони мають доступ до таких функцій:

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Отримання рахунків та здійснення оперативної оплати;

Перегляд актів звірок;

Отримання довідок про стан рахунку;

Отримання довідок про пільги та житлові субсидії.

Для реєстрації на my.gas.ua компанія надала посилання, а також навела покрокову інструкцію. Для реєстрації необхідно виконати наступні кроки:

Зайти на сторінку, вказану у посиланні; Натиснути кнопку "Особистий кабінет"; Обрати пункт "Зареєструватися"; Ввести номер особового рахунку (дев'ятизначний номер, який можна знайти у паперовій платіжці) та три перші літери прізвища; Вибрати зручний спосіб реєстрації: через Google, Facebook, електронну пошту або номер телефону; Створити пароль, який повинен містити вісім символів, включаючи великі та малі латинські літери та цифри (наприклад, Naftogas22); Пройти додаткову верифікацію за допомогою номера телефону.

Компанія наголосила, що після успішної реєстрації користувачі отримують особистий кабінет в "Нафтогазі". У разі виникнення помилок рекомендується спробувати перезавантажити сторінку.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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