Як швидко позбутися льоду на автомобільному склі: легкі способи

Якщо ваш автомобіль "ночує" просто неба у морози, то зранку вікна та лобове скло машини можуть покритися кригою. Перед тим, як рушати у поїздку потрібно почистити скло, проте у жодному разі не можна розморожувати його гарячою водою – скло може тріснути.

Також не рекомендується стукати по склу у спробах відбити лід різними предметами – скребками, склоочисниками та іншим. У такому разі скло теж може тріснути.

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Якщо ви поспішаєте та не маєте часу розморозити скло за допомогою увімкнення обігріву, то можна скористатися кількома простими лайфхаками. Ці поради допоможуть швидко очистити скло від криги.

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Спирт або оцет у допомогу

Ви можете дуже легко позбутися льоду на вікнах автомобіля за допомогою домашніх засобів. Вам знадобиться пульверизатор, 1/3 частини води, 2/3 частини чистого спирту та столова ложка засобу для миття посуду. Наповніть пляшку з розпилювачем на 1/3 частини водою і на 2/3 частини чистим спиртом. Також покладіть столову ложку мильного засобу в пляшку і збовтайте суміш. Візьміть пляшку і розпиліть засіб по склу. Залиште на деякий час, поки воно не розмерзнеться.

Замість спирту можна використовувати оцет. Принцип дії такого лайфхаку таким самий, як згадувалося вище.

Чи можна зробити так, щоб шибки в автомобілі не замерзали? Один з лайфхаків це вкривати вітрове скло або автомобіль тканиною, чохлом або плівкою, що не промокає.

Раніше ми писали про те, як правильно прогрівати авто взимку і що не можна робити, щоб не зашкодити машині.

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