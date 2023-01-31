Как быстро избавиться от льда на автомобильном стекле: легкие способы

Если ваш автомобиль "ночует" под открытым небом в морозы, то утром окна и лобовое стекло машины могут покрыться льдом. Перед тем, как отправиться в поездку, нужно почистить стекло, однако ни в коем случае нельзя размораживать его горячей водой – стекло может треснуть.

Также не рекомендуется стучать по стеклу в попытках отразить лед разными предметами – скребками, стеклоочистителями и другим. В таком случае стекло тоже может треснуть.

Читайте также: Разморозить лобовое стекло за две секунды: лайфхак из Британии

Если вы спешите и нет времени разморозить стекло с помощью включения обогрева, можно воспользоваться несколькими простыми лайфхаками. Эти советы помогут быстро очистить стекло от льда.

Видео дня

Спирт или уксус в помощь

Вы можете очень легко избавиться от льда на окнах автомобиля с помощью домашних средств. Вам понадобится пульверизатор, 1/3 части воды, 2/3 части чистого спирта и столовая ложка моющего средства. Наполните бутылку с распылителем на 1/3 части водой и 2/3 части чистым спиртом. Также положите столовую ложку мыльного средства в бутылку и взболтайте смесь. Возьмите бутылку и распылите средство по стеклу. Оставьте на время, пока оно не разморозится.

Вместо спирта можно использовать уксус. Принцип действия такого лайфхака такой же, как упоминалось выше.

Можно ли сделать так, чтобы стекла в автомобиле не замерзали? Один из лайфхаков это укрывать ветровое стекло или автомобиль тканью, чехлом или не промокающей пленкой.

Раньше мы писали о том, как правильно прогревать авто зимой и что нельзя делать, чтобы не повредить машину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!