Як швидко приготувати сало в часниковому маринаді: простий рецепт

Звичайне солене сало вже не таке цікаве? Хочете додати пікантності вашому улюбленому борщу чи створити ароматну закуску? Маємо для вас смачний рецепт – сало в часниковому маринаді. Ця проста страва додасть неймовірну глибину смаку і зробить ваше сало незабутнім.

Рецептом поділилися в Shuba. Зазначили, що для приготування вам знадобиться всього 20 хвилин вашого часу.

Для приготування цього ароматного сала вам знадобляться наступні інгредієнти:

Сало - 400 г.

Сіль - 120 г.

Гірчиця (насіння) - 1 ч. л.

Лавровий лист - 2 шт.

Чорний перець (горошок) - 5 шт.

Духмяний перець (горошок) - 3 шт.

Вода - 700 г.

Часник (зубчики) - 4 шт.

Читайте також: Як обрати якісне та смачне сало: поради для гурманів

Відео дня

Приготування:

Покладіть в каструлю всі спеції – гірчицю, лавровий лист, чорний та духмяний перець. Додайте сіль і залийте водою. Розігрійте каструлю на сильному вогні та доведіть до кипіння. Зменште вогонь і проваріть 5 хвилин, далі зніміть з вогню і дайте трохи охолонути. У теплий маринад додайте подрібнений часник та залиште остуджуватись повністю. Положіть несолене сало в банку і залийте його маринадом разом зі спеціями. Закрийте кришкою і поставте у холодильник на 3 доби. Після маринування обсушіть сало і трохи підморозьте його перед подачею.

Таке ароматне та смачне сало стане гідним доповненням до будь-якого столу. Ви можете вживати його як закуску, додавати до борщу або подавати на канапках.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про правила, дотримання яких допоможе зберегти сало свіжим та ароматним.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!