Як додатково збільшити гучність динаміків смартфону: простий лайфхак

Багато людей насолоджуються музикою на великій гучності, використовуючи портативні колонки. Але є спосіб заощадити гроші на таких пристроях. Апостроф розповідає про простий спосіб зробити власні пристрої для посилення звуку за допомогою двох пластикових пляшок та втулки від туалетного паперу.

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Перш за все, потрібно розрізати пляшки, залишивши лише їхні нижні частини. З боку кожної частини потрібно зробити круглий отвір, щоб вставити та зафіксувати картонний циліндр. Сам картонний циліндр потребує вузького та довгастого отвору, де можна розмістити мобільний пристрій.

Після встановлення смартфона в картонку та включення улюбленої музики, звук стане досить гучним, завдяки цьому саморобному пристрою. Таким чином, можна заощадити гроші на портативних колонках, використовуючи доступні матеріали та креативність.

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Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон значно швидше та як врятувати кабель смартфона від поломки.

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