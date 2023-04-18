Как дополнительно увеличить громкость динамиков смартфона: простой лайфхак

Многие наслаждаются музыкой на большой громкости, используя портативные колонки. Но есть способ сэкономить деньги на таких устройствах. Апостроф рассказывает о простом способе сделать свои устройства для усиления звука с помощью двух пластиковых бутылок и втулки от туалетной бумаги.

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Прежде всего нужно разрезать бутылки, оставив лишь их нижние части. Со стороны каждой части нужно сделать круглое отверстие, чтобы вставить и зафиксировать картонный цилиндр. Сам картонный цилиндр нуждается в узком и продолговатом отверстии, где можно разместить мобильное устройство.

После установки смартфона в картонку и включения любимой музыки звук станет достаточно громким, благодаря этому самодельному устройству. Таким образом можно сэкономить деньги на портативных колонках, используя доступные материалы и креативность.

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Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

Если на гаджете появились царапины и затертости, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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