Як готувати варення, щоб не було піни: лайфхак

Під час приготування варення часто на його поверхні з’являється піна. UaPortal підкаже, як впоратись з цією неприємністю.

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Як позбутися піни при варінні варення

Проблему усунути допоможе всього один інгредієнт: вершкове масло. Навіть якщо ж пінка вже з’явилася, її буде легко прибрати з його допомогою.

Візьміть 10 грамів масла, додайте його під час приготування варення та варіть при постійному помішуванні. Вершкове масло ніяким чином не вплине на смак варення.

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