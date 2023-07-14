Как готовить варенье, чтобы не было пены: лайфхак

Во время приготовления варенья часто на его поверхности появляется пена. UaPortal подскажет, как справиться с этой неприятностью.

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Как избавиться от пены при варке варенья

Проблему устранить поможет всего один ингредиент: сливочное масло. Даже если пенка уже появилась, ее будет легко убрать с его помощью.

Возьмите 10 г масла, добавьте его во время приготовления варенья и варите при постоянном помешивании. Сливочное масло никак не повлияет на вкус варенья.

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