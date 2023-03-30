Як та коли висаджувати цибулю навесні: посівний календар

Як правило, більшість городників рекомендує саджати цибулю-сівок, коли ґрунт ще вологий. Вважається, що він у вологому ґрунті найкраще йде у ріст.

Щодо температурних і кліматичних умов, то займатися висадкою рекомендується, коли температура повітря стане стабільною, тобто не буде різких перепадів денних та нічних температур. Або ж – коли вночі встановиться стабільно вище +5 градусів. При таких умовах висаджують найдрібніші сівки, а за кілька днів – більші.

Читайте також: Коли та як садити капусту на розсаду

Досвідчені городники кажуть, що посадку цибулі краще організовувати наприкінці квітня. Обирати для висадки краще ґрунт, де в попередньому році росли: огірки, картопля, капуста, гарбуз або сидерати.

Відео дня

Незалежно від того, чи ви будете садити сівок, чи цибулини ріпчастої, підготовчі процеси на городі проводяться однаково. Посадковий матеріал потрібно зберігати у теплій кімнаті, де температура повітря не перевищує +20 градусів (за 30 днів до висадження). Якщо є помістити цибулини у прохолоду, то після подальшої посадки рослина піде у стрілку.

Після перебування у теплі посадковий матеріал на 2 тижні виносять надвір та переглядають цибулини, аби вони не мали видимих слідів гнилі, чи пошкоджень. Треба також зняти сухі лусочки та обрізати хвостики, що підсохли. При цьому треба бути дуже обережними, щоб не пошкодити зелені паростки.

А ще бажано за 12 годин до посадки покласти посадковий матеріал у місткість із теплою водою, щоб вони швидше проросли.

Читайте також: Коли пора садити редиску у відкритий ґрунт

Висаджувати цибулю треба в рядках. Відстань між цибулинами – близько 10 см, а між рядками 7 см. Перед загортанням лунки присипають деревним попелом.

Важливі поради:

Цибуля не буде рости в глинистому ґрунті. Якщо ви не маєте інших варіантів, можна доповнити таку землю піском або торфом.

Кислий ґрунт бажано розкислити за допомогою доломітового борошна.

Місце вирощування цибулі має бути сонячним.

Перед висадкою перекопайте землю й удобріть перегноєм чи компостом.

Втикати цибулю в землю рекомендується на глибину близько 1-2 см.

Волив для росту цибулі дуже важливий, не допускайте пересихання ґрунту.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!