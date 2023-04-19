Як використовувати господарське мило для підтримки здорової шкіри та волосся

Господарське мило є дешевим та доступним і зазвичай використовується для прибирання ванної, а також як заміна дорогих мийних засобів для посуду. Склад мила містить близько 70% тваринних жирів, рослинні масла та луги. З його використанням безпечно очищувати кухонні поверхні. У деяких випадках мило використовують як допоміжний засіб для зубної щітки, інструментів для манікюру та мочалок.

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Щоб позбутися лупи та зробити волосся менш ламким, замість звичайного шампуню можна використовувати господарське мило для волосся. Мило треба наносити на вологе волосся, а щоб не пересушити шкіру голови, обполоскати волосся водою з лимонним соком або оцтом. Варто зазначити, що деякі дерматологи рекомендують не зловживати господарським милом та використовувати його в тандемі зі шампунем.

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Також стверджується, що господарське мило можна використовувати для обличчя. Щоб досягти найкращого результату, обличчя потрібно знежирити перед використанням мила. У разі з'явлення прищів, мило можна пропустити через дрібну тертку, додати трохи води та збити до утворення пінки. Пінку можна нанести на шкіру обличчя та залишити на декілька хвилин, потім змити.

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Господарське мило має не лише призначення для чищення, а й лікувальні властивості. Дорослі часто використовують його для обробки укусів комах та дезінфекції подряпин. Мило також ефективно проліковує ранки на голові, що залишаються після застосування гребінця. В додаток до цього, ванна з милом і содою тривалістю 20-30 хвилин може допомогти зменшити роздратування шкіри після депіляції, вилікувати мозолі та натоптиші, а також позбавитися грибка.

Для боротьби з прищами, вам необхідно розтерти мило на дрібну тертку, додати трохи води та збити все до утворення пінки. Нанесіть отриману пінку на чисту шкіру обличчя, оминаючи ділянку навколо очей, і залиште на 30 хвилин. Після цього змийте пінку теплою проточною водою.

Для боротьби з набряками та забоями, рекомендується використовувати спеціальний мильний розчин, який складається з 1/5 мила на 200 мл води. Цей розчин потрібно розтирати на уражену область двічі на день.

Щодо пролежнів, господарське мило може бути ефективним засобом лікування в поєднанні з молоком. Для цього необхідно протерти весь брусок мила на тертку та додати до нього літр молока з жирністю 3,2%. Розчин потрібно закип'ятити та застосовувати на пролежні в охолодженому вигляді, протягом 2-3 тижнів в залежності від стану ураження.

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