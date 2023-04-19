Как использовать хозяйственное мыло для поддержания здоровой кожи и волос

Хозяйственное мыло дешево и доступно и обычно используется для уборки ванной, а также как замена дорогих моющих средств для посуды. Состав мыла содержит около 70% животных жиров, растительных масел и щелочей. При его использовании безопасно очищать кухонные поверхности. В некоторых случаях мыло используют в качестве вспомогательного средства для зубной щетки, инструментов для маникюра и мочалок.

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Чтобы избавиться от перхоти и сделать волосы менее ломкими, вместо обычного шампуня можно использовать хозяйственное мыло для волос. Мыло нужно наносить на влажные волосы, а чтобы не пересушить кожу головы, ополоснуть волосы водой с лимонным соком или уксусом. Следует отметить, что некоторые дерматологи рекомендуют не злоупотреблять хозяйственным мылом и использовать его в тандеме с шампунем.

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Также утверждается, что хозяйственное мыло можно использовать для лица. Для достижения наилучшего результата лицо необходимо обезжирить перед использованием мыла. В случае появления прыщей мыло можно пропустить через мелкую терку, добавить немного воды и взбить до образования пенки. Пенку можно нанести на кожу лица и оставить на несколько минут, затем смыть.

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Хозяйственное мыло имеет не только чистящее назначение, но и лечебные свойства. Взрослые часто используют его для обработки укусов насекомых и дезинфекции царапин. Мыло также эффективно пролечивает ранки на голове, остающиеся после применения расчески. Вдобавок к этому, ванна с мылом и содой длительностью 20-30 минут может помочь уменьшить раздражение кожи после депиляции, вылечить мозоли и натоптыши, а также избавиться от грибка.

Для борьбы с прыщами вам необходимо растереть мыло на мелкую терку, добавить немного воды и взбить все до образования пенки. Нанесите полученную пенку на чистую кожу лица, обходя участок вокруг глаз, и оставьте на 30 минут. После этого смойте пенку теплой проточной водой.

Для борьбы с отеками и ушибами, рекомендуется использовать специальный мыльный раствор, состоящий из 1/5 мыла на 200 мл воды. Этот раствор нужно растирать на пораженную область дважды в день.

Относительно пролежней хозяйственное мыло может быть эффективным средством лечения в сочетании с молоком. Для этого необходимо протереть весь брусок мыла на терке и добавить в него литр молока с жирностью 3,2%. Раствор нужно вскипятить и применять на пролежне в охлажденном виде, в течение 2-3 недель в зависимости от состояния поражения.

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