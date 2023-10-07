Як уникнути передчасного облисіння: дієві поради для чоловіків

Кілька років тому принц Вільям отримав покращене звання "найсексуальніший чоловік планети", і це визнання прийшло не за його королівським статусом, а завдяки його лисині.

Видання The Sun склало рейтинг найсексуальніших лисих чоловіків у світі. Однак для багатьох чоловіків облисіння – це проблема, з якою вони активно борються, вживаючи різноманітні заходи, такі як пересадка волосся.

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Чи можливо зупинити процес втрати волосся?

В багатьох випадках така можливість існує, але все залежить від того, наскільки швидко розпочнеться процес лікування. Якщо розпочати лікування на етапі, коли волосся стає тонким (перший етап втрати волосся), то можна уникнути повного облисіння. Проте, якщо лікування розпочнеться на етапі втрати волосся (останній стадії втрати волосся), може стати складним відновлення волосся, і тоді пересадка волосся може стати варіантом.

Що викликає передчасну втрату волосся?

Основна причина передчасної втрати волосся, відома як "класичне облисіння", зазвичай пов'язана із старінням, коли волосся стає менш стійким і починає випадати. Також генетичні фактори можуть впливати на цей процес. У чоловіків андрогенна алопеція, яка розпочинається після 30 років (іноді навіть раніше), часто пов'язана із перетворенням тестостерону на дигідротестостерон, що призводить до втрати волосся.

Алопеція має різні форми, причини яких також різноманітні, і вони часто пов'язані з аутоімунітетом. Інші форми втрати волосся можуть бути характеризовані вогнищевим випадінням волосся на значних ділянках голови або тіла.

Які запобіжні заходи допоможуть зупинити процес облисіння?

Важливо слідкувати за рівнем стресу та забезпечувати якісний відпочинок і сон. Зменшення робочого стресу може зменшити ризик втрати волосся. До того ж правильне харчування грає важливу роль у здоров'ї волосся. Додайте до свого раціону продукти, багаті магнієм, біотином, вітамінами групи B, цинком, міддю, селеном і кремнієм. Також важливо вживати жирні кислоти Омега, які можна знайти в горіхах, насінні і морській рибі. Не забувайте про водний режим та уникайте солодких напоїв.

Догляд за волоссям також має велике значення. Використовуйте спеціальні засоби для підтримки здоров'я шкіри голови та стимулювання росту нового волосся. Наприклад, шампуні з кофеїном можуть бути корисні для стимулювання росту волосся. Також існують тоніки та сироватки, спрямовані на боротьбу з втратою волосся. Для максимального ефекту важливо використовувати продукти, спрямовані на тривале рішення проблеми втрати волосся.

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