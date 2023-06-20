Як уникнути вигорання OLED-дисплеїв: 4 дієві поради

Багато людей можуть чути про проблему вигорання екранів телефонів. Це особливо актуально для AMOLED-матриць, оскільки вони мають більшу яскравість, енергоефективність, кращу контрастність та інші переваги порівняно з IPS-екранами. Однак, вони також мають два значних недоліки: ШІМ (широтно-імпульсна модуляція) та вигорання.

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Хоча першу проблему можна вирішити за допомогою функції DC Dimming, яка регулює яскравість екрана шляхом зміни напруги, другу проблему не так легко уникнути. Варто знати, як зберегти екран вашого смартфона від вигорання. Ось кілька порад:

Змінюйте регулярно шпалери та заставки екрана. Вигорання OLED-екрана відбувається через статичні елементи, які відображаються тривалий час. Тому рекомендується змінювати зображення на робочому столі принаймні кожні кілька тижнів. Чорні шпалери можуть бути особливо корисними, оскільки пікселі AMOLED-екранів вимикаються при відображенні чорного кольору. Використовуйте повноекранний режим для популярних додатків. Додатки, які працюють в повноекранному режимі, приховують статус-бар та інші елементи інтерфейсу, які найбільше схильні до вигорання. Хоча не всі додатки підтримують повноекранний режим, можна використовувати програми, які дозволяють перевести будь-який додаток в повноекранний режим. Обмежте час роботи функції Always-On Display. Якщо ваш смартфон підтримує цю функцію, налаштуйте таймер очікування, щоб екран автоматично вимикався через певний час. Це допоможе уникнути тривалого відображення статичних елементів. Не встановлюйте максимальну яскравість екрана. Висока яскравість призводить до швидшого вигорання пікселів. Рекомендується налаштувати яскравість на рівні близько 50% або адаптувати її в залежності від освітлення навколишнього середовища.

Ці поради допоможуть зберегти ваш AMOLED-екран в гарному стані. Варто пам'ятати, що повне уникнення вигорання є складним завданням, але дотримання цих лайфхаків допоможе подовжити термін служби вашого екрана.

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