Как избежать выгорания OLED-дисплеев: 4 эффективных совета

Многие люди могут слышать о проблеме выгорания экранов телефонов. Это особенно актуально для AMOLED-матриц, поскольку они обладают большей яркостью, энергоэффективностью, лучшей контрастностью и другими преимуществами по сравнению с IPS-экранами. Однако они также имеют два значительных недостатка: ШИМ (широтно-импульсная модуляция) и выгорание.

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Хотя первую проблему можно решить с помощью функции DC Dimming, регулирующей яркость экрана путем изменения напряжения, вторую проблему не так легко избежать. Следует знать, как сохранить экран вашего смартфона от выгорания. Вот несколько советов:

Регулярно меняйте обои и заставки экрана. Выгорание экрана OLED происходит через статические элементы, которые отображаются длительно. Поэтому рекомендуется изменять изображение на рабочем столе по крайней мере каждые несколько недель. Черные обои могут быть особенно полезны, поскольку пиксели AMOLED-экранов отключаются при отображении черного цвета. Используйте полноэкранный режим для популярных приложений. Приложения, работающие в полноэкранном режиме, скрывают статус-бар и другие элементы интерфейса, наиболее подверженные выгоранию. Хотя не все приложения поддерживают полноэкранный режим, можно использовать программы, позволяющие перевести любое приложение в полноэкранный режим. Ограничьте время работы функции Always-On Display. Если смартфон поддерживает эту функцию, настройте таймер ожидания, чтобы экран автоматически выключался через некоторое время. Это поможет избежать продолжительного отображения статических элементов. Не устанавливайте максимальную яркость экрана. Высокая яркость приводит к более быстрому выгоранию пикселей. Рекомендуется настроить яркость около 50% или адаптировать ее в зависимости от освещения окружающей среды.

Эти советы помогут сохранить ваш AMOLED-экран в хорошем состоянии. Следует помнить, что полное избегание выгорания является сложной задачей, но соблюдение этих лайфхаков поможет продлить срок службы экрана.

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