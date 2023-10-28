Як зміниться курс долара у листопаді: експерти прогнозують ріст

У листопаді валютний ринок України буде під впливом різних факторів, які можуть впливати на валютний курс. Збільшений попит на валюту може призвести до підвищення її вартості на міжбанківському ринку.

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Банкір Тарас Лєсовий, у бесіді з 24 Каналом, зазначив, що ринок очікує від Національного банку України (НБУ) невеликого розширення коридору коливань вартості валюти на міжбанку. У сучасних умовах Україна має "керовану гнучкість" валютного курсу, що означає вільний курс під контролем для запобігання негативним явищам на ринку.

Тарас Лєсовий вказав на те, що можна припускати, що в листопаді валютні коливання можуть бути більш відчутними, оскільки ринок реагує на попит і пропозицію. Проте це лише прогноз, оскільки реальна ситуація буде залежати від подій у другій половині жовтня.

Банкір також наголосив, що з часом різниця між офіційним та готівковим курсами може зменшитися до 0,7-1%, що буде свідчити про поступовий перехід до повернення плаваючого валютного курсу.

Проте точних прогнозів у сучасних умовах складно надавати, оскільки ситуація на ринку постійно змінюється під впливом рішень регулятора та рівня попиту на валюту протягом торгових днів.

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