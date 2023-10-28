Как изменится курс доллара в ноябре: эксперты прогнозируют рост

В ноябре валютный рынок Украины будет под влиянием разных факторов, которые могут влиять на валютный курс. Возросший спрос на валюту может привести к повышению ее стоимости на межбанковском рынке.

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Банкир Тарас Лесовой, в беседе с 24 каналом, отметил, что рынок ожидает от Национального банка Украины (НБУ) небольшого расширения коридора колебаний стоимости валюты на межбанке. В современных условиях у Украины есть "управляемая гибкость" валютного курса, что означает свободный курс под контролем для предотвращения негативных явлений на рынке.

Тарас Лесовой отметил, что можно предполагать, что в ноябре валютные колебания могут быть более ощутимыми, поскольку рынок реагирует на спрос и предложение. Однако это лишь прогноз, поскольку реальная ситуация будет зависеть от происходящего во второй половине октября.

Банкир также отметил, что со временем разница между официальным и наличным курсами может снизиться до 0,7-1%, что будет свидетельствовать о постепенном переходе к возвращению плавающего валютного курса.

Однако точные прогнозы в современных условиях сложно предоставлять, поскольку ситуация на рынке постоянно меняется под влиянием решений регулятора и уровня спроса на валюту в течение торговых дней.

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